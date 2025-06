¿Peñarol va por Maxi Gómez? Lo que dijo Ignacio Ruglio cuando le preguntaron y la diferencia que marcó con el proceder de Flavio Perchman y Nacional

“Nosotros queríamos encontrar un delantero que se ajuste a las características que queríamos para el próximo semestre, veníamos avanzando en la negociación y en realidad el que me cagó, sin querer, fue Pablito Peirano, cuando el otro día todo el mundo había rumbeado para el exterior y yo no había dicho nada, y cuando Pablo dijo que era uruguayo se acortaron las posibilidades de qué jugador podía ser”, agregó Perchman.

Lo que dijo Ignacio Ruglio sobre Maxi Gómez

Este miércoles el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, fue consultado por si Peñarol estaba interesado en Maxi Gómez, por quien ya habían hecho contactos anteriormente.

En su respuesta, el titular carbonero señaló: "Va a ser muy aburrido esto. Pero ustedes lo tienen que hacer, a mí me parece brillante", en declaraciones a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes, al referirse a las preguntas sobre posibles fichajes.

whatsapp-image-2022-06-06-at-10-45-05-pm-jpeg..webp Ignacio Ruglio Leonardo Carreño

"Nosotros, gracias a Dios, con el pasar de los años hemos agarrado un sistema de trabajo en los que... Maxi Gómez y 25 más, pero el trabajo de ustedes es intentar encontrar con Defensor Sporting, con los hermanos de Maxi Gómez, con Pepito, por quién nosotros vamos, y nosotros decir que no estamos yendo y nada. Y trabajar en silencio hasta poder cerrar los jugadores", sostuvo.

Ruglio dijo entender las consultas de los periodistas por jugadores en el período de pases, pero dijo que no iba a dar información.

"A mí no me molesta y me parece que es parte del juego, pero de nosotros no va a salir nada de eso porque al otro día decís que vas por un jugador, automáticamente le inflés el precio, automáticamente haces que de otro lado lo vayan a hacer. Y eso no quiere decir que los nombres no se vayan a saber, o que alguna información de la que ustedes manejan es mentira, porque en general hay veces que tiran bolazos, pero en general las cosas son verdad porque tienen cómo rascar y dónde encontrar la información".

"De nosotros lo que va a salir es que tenemos un montón de fechas en el Intermedio por delante, super importantes, y que estamos trabajando en silencio para intentar cerrar a algunos jugadores. Después es normal que ustedes hagan esa danza de nombre y que encuentren y busquen la mayor información posible", agregó Ruglio.