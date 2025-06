Pablo Peirano: por que sacó a Lucas Villalba, dijo que hablaron antes del partido de sacarle más diferencia a Liverpool en la Tabla Anual, el rendimiento de Luis Mejía y confirmó cuándo volverá a tenerlo en Nacional

Nacional le ganó de atrás y con lo justo a Montevideo City Torque por 2-1, luego de jugar un mal encuentro y de tener como figura a Luis Mejía, quien salvó cuatro goles hechos de su rival que no supo tampoco aprovechar el momento para conseguir una victoria que no hubiera sorprendido por cómo se dio el partido.

"Nos costó el partido por el hecho de haber quedado eliminados de la Copa (Sudamericana) por un gol el otro día, y se sintió la parte física", comenzó diciendo el DT tricolor.

Consultado acerca de por qué decidió sacar a Lucas Villalba cuando aún iban perdiendo 1-0 y mantuvo a Rómulo Otero, dio sus explicaciones.

"No era un partido para transiciones, no era para (Lucas) Villalba y Rómulo (Otero) te da la pelota quieta, remates de fuera del área -como jugaba en Brasil-, puede jugar por las dos bandas y esa era la idea", explicó.

Y agregó: "Villalba estaba para todo el partido, pero tomé la decisión por Rómulo, que la veía más por ahí que con una corrida de Lucas".

Pablo Peirano y sus gestos en el banco como técnico de Nacional

Sobre el partidazo de Luis Mejía, figura de la cancha salvando cuatro goles rivales, también habló Pablo Peirano.

"Tuvo dos o tres tapadas claves que hubieran cambiado el resultado del partido. Esto no se puede seguir dando porque si no, se nos va a complicar", esgrimió el entrenador albo.

Y sobre el futuro del arquero, quien fue citado por la selección de Panamá, indicó: "No lo voy a tener por todo el Intermedio, no depende de Nacional y por más que se hayan hecho gestiones, no es sencillo que pueda volver antes".

Acerca de estirar la diferencia en la punta de la Tabla Anual con Liverpool, que solo empató 1-1 sobre la hora contra Plaza Colonia el sábado, Peirano dijo que "era una posibilidad estirar la ventaja en la Anual y lo hablamos antes del partido. Se pudo dar".

"Me gustaría tener partidos redondos, pero por ahora, los ganamos en los segundos tiempos. Las variantes son importantes, son claves para ayudar a todos", terminó diciendo el DT tricolor.