Maxi Gómez a Nacional: lo que dijo Flavio Perchman sobre cómo está la negociación y por qué lo "cagó" Pablo Peirano

“Nosotros queríamos encontrar un delantero que se ajuste a las características que queríamos para el próximo semestre, veníamos avanzando en la negociación y en realidad el que me cagó, sin querer, fue Pablito Peirano , cuando el otro día todo el mundo había rumbeado para el exterior y yo no había dicho nada, y cuando Pablo dijo que era uruguayo se acortaron las posibilidades de qué jugador podía ser”, señaló Perchman.

“A nosotros nos fue ofrecido, él tiene una clausula de salida de Defensor. Dijimos que por supuesto que termine este torneo (Intermedio) en Defensor y la idea es que después del Intermedio se incorpore”, agregó el vice albo, quien señaló que el representante del atacante es su hermano Carlos Gómez.

“En la cabeza de él esta jugar el Mundial, tratar de llegar a jugar el Mundial y nosotros creemos que vamos a hacer viable esa situación, que lo vamos a ayudar y él nos va a ayudar a nosotros a ganar el campeonato y arrancar un 2026 mejor que lo que arranamos este 2025”, sostuvo.

1694440479197.webp Nández, De La Cruz y Maxi Gómez junto a Bielsa AFP

Gómez fue uno de los convocados por Marcelo Bielsa cuando llegó a la selección uruguaya, pero luego no volvió a estar citado.

¿Cómo es la cláusula de Maxi Gómez en Defensor Sporting?

Perchman fue consultado por la cláusula de salida de Maxi Gómez, de US$ 200.000, y de la versión que surgió este martes, desde filas violetas, de que es solo para clubes extranjeros, por lo que Nacional debería negociar con Defensor Sporting en caso de ser así.

“Con la persona que estamos en negociación Eguren y yo nos dijo que la cláusula es general, no es al exterior”, señaló.

Flavio Perchman Foto: Leonardo Carreño

En ese sentido, cuando le preguntaron si Nacional pagará los US$ 200.000 de la cláusula, señaló: “Sí, claro”.

“No tengo idea”, agregó Perchman sobre la versión de una cláusula solo para clubes del exterior. “Eso lo maneja el hermano de Maxi que es quien lleva adelante el manejo de él”, agregó. “Yo me atengo a lo que sabíamos hasta ahora”.

El directivo tricolor señaló que aún no habló con Maxi, a quien intentó contactar durante su campaña electoral el año pasado, dijo que es algo “pendiente” y que mientras tanto el diálogo es con su hermano y representante, con quien está “todo encaminado”.

“No sé si esto de la cláusula es así. Si él volvió a Defensor no creo que tenga problemas en salir, pero eso no me corresponde a mí de ver cómo sigue”, señaló Perchman, quien agregó que era un jugador que "interesaba" desde antes a Nacional.

La evaluación a Eduardo Vargas tras el Torneo Intermedio

A raíz de la llegada de Gómez, Perchman fue consultado por si evaluará al chileno Eduardo Vargas al cierre del Torneo Intermedio.

“Siempre dije que al cierre del torneo se va a evaluar y hablaremos con Eduardo a ver cómo se siente, ha sido un profesional excelente y hasta ahora las cosas no se han dado”, comentó. “Nosotros vamos a respetar todo lo que tenemos firmado, como también respetamos lo de Ebere (que regresará a Nacional), pero seguimos nuestro camino deportivo”.

Nacional Bahía copa libertadores 2025/ Eduardo Vargas Eduardo Vargas Foto: Leonardo Carreño

El vice tricolor señaló que hubo contactos desde Universidad de Chile por Vargas. “Tuve contactos a través de la U pero el tema de no clasificar a la copa Libertadores atenuó un poco esa situación. Si iban a la copa, iban a tratar de que vaya Eduardo para ahí”.

Yo con Eduardo me cruzo, hablo, pero nunca le manifesté absolutamente nada", agregó el directivo. "No tengo nada para decirle, ¿quién más que él quiere que las cosas le salgan bien? Lo mismo Otero, que este fin de semana se le dio y fue decisivo en la victoria. Yo no tengo por qué estar diciéndoles cosas que no corresponden, ha sido un profesional ejemplar, lo quieren todos los compañeros, y no se le ha dado, nada más que eso".