Las pistas que dio Flavio Perchman sobre el enigmático 9 que tiene "casi cerrado" para Nacional y la confirmación de un regreso para el segundo semestre

20250310 Cristhian Stuani celebra un nuevo gol para Girona Cristhian Stuani celebra un nuevo gol para Girona

“Creo que lo de Christian no, a mí me gustaba mucho para jugar 6 meses por lo menos, me gustaba muchísimo”, dando a entender que el atacante de Tala no llegará este año.

“Pero tengo casi cerrado un delantero”, agregó Perchman. “Un 9”, agregó.

Luego, se conoció que ese atacante es uruguayo y que está próximo a finalizar contrato en junio.

El vice tricolor no dio más pistas, manteniendo su nueva estrategia de no dar información sobre posibles altas y bajas tricolores.

Además, en la conferencia de prensa de este domingo tras el triunfo ante Montevideo City Torque, el DT Pablo Peirano también confirmó lo que había señalado Perchman, también sin dar nombres.

La llegada de este 9 da a entender que no hay posibilidades de que Diego Herazo, el atacante colombiano que termina su préstamo a mitad de año, deberá regresar a San Lorenzo, club dueño de su ficha, ya que Nacional no hará un esfuerzo económico para retenerlo.

La vuelta que confirmó Perchman y el regreso más esperado

Perchamn confirmó también este domingo el regreso de Christian Ebere, el atacante nigeriano que juega en Plaza Colonia y que hizo la pretemporada en los tricolores.

Por un tema de cupos en ataque, desde Nacional se le pidió que fuera al equipo coloniense con la promesa de que iba a volver a mitad de año.

Peñarol Plaza Colonia campeonato intermedio 2025/Christian Ebere Foto: Leonardo Carreño

“Va a venir a mitad de año. Yo di una palabra y la voy a respetar”, dijo Perchman este domingo.

Nacional también tendrá próximamente el regreso de Gonzalo Carneiro, quien está en la fase final de su recuperación, sumando fútbol en Los Céspedes, y que se espera que en los próximos partidos esté en las convocatorias.

Gonzalo Carneiro con la pelota en Los Céspedes Gonzalo Carneiro con la pelota en Los Céspedes Foto: Nacional

Se confirmó la convocatoria de Luis Mejía

Este lunes se confirmó la convocatoria de Luis Mejía para la selección de Panamá, para jugar partidos de Eliminatorias y también de la Copa de Oro de Concacaf, por lo que, como informó Referí, podría perderse todo el Torneo Intermedio, dependiendo de cómo le vaya a equipo en dicho torneo.