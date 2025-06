Cruces en la audiencia de Penadés: "Tiempo para que aparezcan otros muertos", "mentiras a los medios" y "hermanos en la fe"

Ghione respondió golpeando la mesa que no va a permitir a la defensa "que hable de nuestras víctimas o de las víctimas de este proceso, porque no son de nadie las víctimas, son de este proceso o mejor dicho, son las víctimas de Penadés y de Mauvezin, que hable de muertos, que hable de que la Fiscalía fue a levantar muertos". "Eso es una falta de respeto", afirmó.

“Me hace pensar que la defensa no tiene evidencia para probar la inocencia de sus defendidos o no estaría perdiendo el tiempo en denigrar al equipo fiscal”, agregó.

Segundos después otra afirmación de Ghione enojó a Robatto que la interrumpió y fue cuando se refirió a la denuncia presentada por el equipo fiscal y por la abogada Sandra Colman, defensora de Jonathan Mastropierro, contra la hermana de Penadés, a quien acusaron de pagarle a presos para mandar matar al denunciante.

Ghione dijo que Robatto mintió al decir que se archivó la investigación porque el fiscal (Gilberto Rodríguez) le confirmó que esa investigación está reservada. “Como no alcanza, hasta inventamos denuncias penales, hasta le decimos mentiras a los medios, diciendo que fueron archivadas denuncias penales como las que acabamos de hacer por tomar conocimiento de un aparente plan para matarnos o matar alguna de las víctimas ... la doctora salió recientemente a decirle a los medios que se había archivado la investigación para reafirmar que sí, que sí me había anunciado”.

Robatto le retrucó diciendo que ella no declaró nada. “Bueno, no, no, doctora, usted no salió con la cara a los medios, fueron sus palabras en los medios”.

"No, no, no. Es imposible que yo supiera eso", insistió Robatto ante lo cual la jueza les pidió otra vez que no hablaran.

Ghione siguió rebatiendo otros puntos a los que Robatto había hecho referencia: “Hay expresiones que realmente no sabemos ni siquiera si contestarlas, como... Carnicería dogmática de la doctrina", dijo Ghione sobre la cuestión debatida en el caso de si los delitos que se le imputan a Penadés prescribieron o no. Ghione subrayó que el tribunal de apelaciones que interviene en el caso en al menos ocho o diez sentencias le dio la razón en cuánto a que "algunos delitos no han prescrito para el senador Penadés”.

"¿Es algo nuevo? Sí, es algo nuevo. ¿Por qué es algo nuevo? Porque es la primera vez en la historia de este país que se investiga a alguien que tuvo más de 25 años como legislador de la República por hechos de distintos tiempos", señaló Ghione.

Otra intervención que generó reacciones fue la del fiscal adjunto Federico Fascioli que destacó el trabajo de Ghione y dijo que este caso será recordado por dos cosas: por remarcar que "somos todos iguales ante la ley, no solamente los pobres y marginados, sino también las personas poderosas", y en segundo lugar porque "sirve para visibilizar los casos de explotación sexual que siempre estuvieron en las sombras y que recién ahora se empiezan a investigar con más intensidad". “Por eso es que Penadés pudo abusar de menores y explotar menores durante casi 30 años. Porque antes no se investigaban estos delitos”, dijo.

Los cruces entre Penadés y Ghione

Más tarde, cuando pidió la palabra por primera vez en este caso, Penadés le respondió y pidió a la jueza que se recuerde que es "inocente hasta que se demuestre lo contrario". "Hablar de que yo vengo violando gente desde hace 30 años a la fecha es una rotunda mentira que vamos a demostrar en el juicio", afirmó.

En su alocución, Penadés también tuvo algunos cruces con la fiscal que le respondió a varias de sus afirmaciones, con el consiguiente pedido de la jueza de que no dialogaran.

En un momento en que el imputado dijo que su “teléfono fue hackeado estando en custodia del Estado, ya que una persona de su conocimiento recibió un mensaje estando el teléfono” en Fiscalía, Ghione dijo: “Eso no es así, ya se probó, se probó que era mentira”.

Ante eso, Penadés pidió que se hiciera silencio como él guardó siempre “silencio respetuoso (…) a pesar de las barbaridades" que ha escuchado.

También se refirió a las filtraciones que ha tenido la causa y quiso relacionar con ello el libro Dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martin Tocar, al decir que incluye “toda la historia fiscal” y se refirió a una nota de El País en la que se informaba de una audiencia que le pidió a la jueza y se realizó hace un par de meses. Cuando Ghione dijo que no era así, le respondió: “Evidentemente usted no lee los diarios, yo que estoy preso sí los leo” y la fiscal dijo que se “alegra” de que “un preso tenga acceso a los diarios”.

El otro punto que Penadés rebatió fue que se siga insistiendo en que tiene poder y dijo que "está cansado" de escuchar eso cuando desde hace dos años no es senador ni tiene fueros. “Hoy llegamos ya al colmo de atribuirme a mí la responsabilidad de la falta de recursos para la Fiscalía. Es tal la ignorancia que se manifiesta por parte de algunos de los presentes…”

Ghione respondió irónicamente, levantando la voz: "Gracias, gracias, gracias".

"No, no, no es un insulto, es una condición humana. La condición humana de ignorar la realidad, que es que se olvida la fiscal, que yo durante esos 15 años en los cuales se creó la Fiscalía General de la Nación, era integrante de un partido de oposición, con mayoría absoluta de otro partido que era el que le otorgaba o no otorgaba los recursos presupuestales correspondientes. Y se pretendió hacerme a ver a mí como responsable de esa situación”, le respondió Penadés.

Mauvezin a Ghione: “Somos hermanos en la fe”

El otro imputado, el profesor Mauvezin también quiso hablar luego de Penadés y dijo que tenía un curriculum "intachable e impecable" como profesor de Liceo Militar pero perdió el trabajo ya que lo echaron sin hacerle sumario luego de que la fiscal lo acusó, al pedir el desafuero de Penadés, de participar de una red “presuntamente de crimen organizado y de trata de blanca internacional". "Se me pidió el levantamiento del secreto bancario poco más que yo fuera el Naná masculino”.

“Quiero aclarar que nunca le presenté menores de edad, ni a Penadés ni a nadie, que lo voy a demostrar en el juicio. Aunque esté roto por dentro, rota mi madre de 70 años, que es mi única familia, está firme el ser humano que es lo más importante. Entonces, afirmarle y decirle que voy hasta el final de las consecuencias sin importar el resultado, porque en la vida hay algo que se llama dignidad", dijo dirigiéndose a la jueza.

Ante risas que se escucharon cuando habló de su padre, que falleció en 2022 y le tembló la voz, dijo que no se hacía el emocionado y que no le faltaran el respeto y pidió "honestidad intelectual" y "lealtad". Luego dijo: "Yo no soy el culpable ni el responsable de que ellos no tengan esas cualidades y dones. Dones que son dados no solamente por la inherencia del ser humano, sino para los que son creyentes también por el Espíritu Santo, porque yo sé que ella es creyente (en relación a Ghione). Yo también, somos hermanos de fe aunque ella me quiera hundir".