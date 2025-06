Pese a no estar de acuerdo, jueza mantuvo prisión de Penadés hasta octubre para que el tribunal de apelaciones no revoque su fallo

La defensa de Penadés planteó en audiencia que presentará recurso de apelación y reposición (tienen seis días para hacerlo) e insistió en que se le imponga prisión domiciliaria con tobillera y vigilancia policial.

La defensa de Mauvezin anunció los mismos recursos y planteó reparos a que en su argumentación la jueza no se refirió a su cliente, y sólo se expresó en relación a Penadés.

Antes de emitir su fallo, la jueza subrayó que la audiencia se debía centrar en el debate de los riesgos actuales y no en la gravedad de los delitos que se sabe que son "muy graves", "sino este debate" no tendría sentido.

Vargas le dijo a Ghione que el único riesgo "actualizado y concreto" que le trajo refirió a "víctimas amenazadas en la actualidad". No obstante dijo que no comparte la premisa de la prisionización en este momento del proceso, como pretende la fiscalía. La jueza le aclaró al fiscal adscripto Federico Fascioli que la prisión domiciliaria es una forma de prisión porque antes dijo que cuando ella la dio prisión domiciliaria en febrero había quedado "libre".

En febrero Vargas le otorgó a los imputados prisión domiciliaria con tobillera electrónica, argumentando el paso del tiempo y la pérdida de poder, pero en 48 horas el Tribunal de Apelaciones Penal de 4° Turno revocó esa decisión y decretó prisión preventiva.

Fiscalía: "Penadés es uno de los mayores depredadores sexuales que ha existido en nuestro país"

Al fundamentar el pedido de que se mantenga la prisión domiciliaria, la fiscalía aseguró que persisten los riesgos de fuga, riesgo para las víctimas y testigos, riesgo para la sociedad. En relación a las víctimas "existe riesgo con una gran potencialidad", argumentaron que cuando en febrero salió de la cárcel con prisión domiciliaria "Penadés entorpeció la investigación porque hubo víctimas que se sintieron amedrentados" y "tienen razones para sentir miedo".

Antes el fiscal adscripto Federico Fascioli había dicho que la víctima Javier Viana, (que se conoció en la investigación periodística de Carolina Delisa y Martin Tocar para el libro Dos caras de un hombre con poder) pidió declarar con datos reservados por el "miedo que infunde Penadés.

"Penadés es uno de los mayores depredadores sexuales que han existido en nuestro país", agregó Fascioli al fundamentar el riesgo que existe para la sociedad de que Penadés quede libre ya que puede volver a cometer delitos sexuales contra otras posibles víctimas.

Agregó: "Aunque en la última audiencia escuchamos a Penadés victimizarse, no es un poder de derecho pero sí de hecho por contactos, influencias que ha cultivado y que no van a desaparecer de la noche a la mañana" por más que no sea senador.

También insistió en que luego de que Penadés pasara a cumplir prisión preventiva la llamada "trama continuó". Luego dijo que no la llamará más trama sino corrupción.

Otro argumento que planteó fiscalía fue la defensa cometió una "maniobra de mala fe" al lograr que la audiencia prevista para este martes a Federico Rodríguez, el testigo que colaboró con el exdirector del Comcar, Carlos Taroco, a quien calificó como "un importante testigo de la fiscalía" pudiera declarar, y destacó que se trata de un testigo amenazado de muerte. "Suspender su declaración un día antes, es otra forma de amedrentarlo", dijo.

Con respecto a Mauvezin reiteró que se mantenga la misma medida cautelar por el mismo tiempo y lo fundó en lo que dijo el tribunal de apelaciones sobre que "es el hombre de atrás" de Penadés.

Ghione dijo en la segunda parte de su argumentación para responder a las defensas, que el profesor era "quien servía de menores de edad al abusador" y pedirá para él la pena máxima.

"Pídala", le respondió Mauvezin.

La fiscal reiteró que "ha habido amenazas a víctimas desde diciembre a esta fecha" (se refirió a autos estacionados en la puerta de sus casas) y le dijo a la jueza que si se hubiera realizado la audiencia con Federico Rodríguez, prevista para el miércoles y suspendida, "se hubiera enterado de muchas cosas" en relación a "víctimas nuevas, los del 2022, de los que no va a haber caducidad, prescripción que los salve…" y afirmó que quien "sabe sus nombres y apellidos es quien hacía contacto con esas victimas que es Sebastián Mauvezin".

A modo de ejemplo dijo que Rodríguez relató como "hacía las vigilancias en la puerta del ITF en una oportunidad en la que un joven que denunció en la Policía fue a ser sometido a una pericia psicológica.

Ante esas afirmaciones, no tardaron en llegar los reproches de la defensa de Penadés, por mencionar aspectos de los que dijeron no tener conocimiento. Robatto le dijo a Ghione que "induce al error en forma permanente". La jueza les ordenó que no dialogaran.

Luego Ghione dijo que aunque se argumente que Mauvezin no tiene recursos, "para fugarse en este país no hay que tener medios económicos o tomarse un avión, hay que cruzar una calle o cruzar un arroyo" (sic).

El defensor de las víctimas Juan Raúl Williman coincidió con la fiscalía en que "se siguen presumiendo riesgos procesales concretos", como lo ha manejado el tribunal de apelaciones en su última sentencia.

Defensa: "Penadés es el antipoder, nadie es capaz de hacerle un favor"

¿Alguien puede pensar que lo que han dado en llamar trama sigue vigente?", preguntó el defensor de Penadés junto a Laura Robatto, Homero Guerrero. Agregó que aunque se siga hablando de "la bendita trama" si hubo trama o no hubo trama se desarticuló,no hay unoque no esté condenado.

Esto es una pena anticipada por lo que se justifica ampliamente una pena menos agresiva. De lo contrario estamos homologando delitos inexcarcelables", teniendo en cuenta que la medidas cautelares buscan evitar que se frustre el proceso y se dice que es una "persona politicamente influyente".

"Yo supongo que Penadés no puede llamar a mi amigo Carlitos Negro (en relación al actual ministro del Interior), es una quimera, no tenía antes y no tiene ahora. Se dice que tiene poder, no sólo no tiene poder sino que tiene el antipoder, no es capaz nadie de hacerle un favor. Las circunstancias esas ya no existen".

El penalista reiteró que en este caso "ha habido una inflación penal", "conductas donde ha operado la caducidad sin ninguna duda", y se trató de un manejo "desprolijo de lo que trajo fiscalía".

"Llegaron a decir que es un depredador sexual y que la pena que le va a recaer, no la que van a pedir, es altísima", cuestionó.

Luego dijo que yendo a la "realidad" actual, el peligro para la sociedad por depredador pasa a "grado novelesco". Además dijo que ya declararon todas las víctimas en forma anticipada, que la trama se terminó, y agregó que "no le tienen medio a Penadés y Mauvezin, le tienen miedo a la fiscalía que los impute como parte de la trama".

Con respecto a la "desaparición" de Federico Rodriguez mencionada en la audiencia anterior, "ahora tiene carácter de exdesaparecido. Ya apareció, nadie lo mató, nadie le pegó".

Ya declararon todos. el que quiere declarar desde España lo va a hacer, esa persrona no se que riesgo puede tener. Se ha solicitado plazo para continuar con la investigación.

Guerrero le habló al tribunal de apelaciones que y dijo que a esta altura de las actuaciones lo que la sala llamó "el Estado actuando contra el Estado" que tuvo lugar cuando el imputado ya estaba recluido. "¿Podría hacer eso hoy Penadés?"

"Es obvio que no existen riesgos procesales", dijo.

Defensa de Mauvezin pidió a la jueza que se maneje con independencia técnica

A su turno la defensora de Mauvezin, Rossana Gavazzo, planteó que el profesor de Historia "no tiene contacto con ninguna persona de poder", no conoce a las víctimas salvo a Jonathan Mastropierro y no se le pueden aplicar ninguno de los postulados que prevé el proceso penal para aplicar la prisión preventiva. Insistió en que

Afirmó que si bien "a Mauvezin le cae todo lo que le pasa a Penadés", si cuando salieron en febrero no pasó nada con Penadés tampoco pasó con Mauvezin.

Gavazzo le pidió que se maneje con "independencia técnica", no haga lugar al pedido de fiscalía y mantenga la posición que había tenido en febrero de imponer una pena menos gravosa ya que "la prisión domiciliaria también es prisión".

Condena a otro colaborador de la trama

La audiencia de Penadés empezó más de una hora después de lo previsto porque antes la misma jueza condenó a un joven que estuvo preso y colaboró con Taroco en la llamada trama. Vargas lo condenó por el delito de cohecho, informó El País. El hombre había sido imputado en setiembre del año pasado y, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, aceptó su responsabilidad. La justicia no dictó prisión como medida cautelar.