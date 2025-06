¿Qué dice la cláusula de Maxi Gómez? La reacción del presidente de Defensor Sporting tras el interés de Nacional y la charla que mantuvo con el delantero que quieren los tricolores

“Nosotros queríamos encontrar un delantero que se ajuste a las características que queríamos para el próximo semestre, veníamos avanzando en la negociación y en realidad el que me cagó, sin querer, fue Pablito Peirano , cuando el otro día todo el mundo había rumbeado para el exterior y yo no había dicho nada, y cuando Pablo dijo que era uruguayo se acortaron las posibilidades de qué jugador podía ser”, señaló Perchman.

Perchman, quien dijo que el delantero fue ofrecido a Nacional y que negocia con el hermano del jugador, expresó este martes que esa cláusula es indiferente ya sea para ir a equipos nacionales o internaciones, según lo que les dijo el representante del delantero de 28 años.

“Con la persona que estamos en negociación Eguren y yo nos dijo que la cláusula es general, no es al exterior”, señaló el vicepresidente tricolor.

20250518 Maximiliano Gómez Nacional, Defensor Sporting, Torneo Apertura 2025. Foto: Leonardo Carreño Maximiliano Gómez Foto: Leonardo Carreño

Pero en Defensor señalan que esa cláusula es solo por si el delantero quiere irse a un equipo extranjero, lo que, de ser así, implicaría que violetas y tricolores tengan que entablar una negociación.

“Es una cláusula de salida para el exterior”, dijo Franzini este martes a La oral deportiva de 22 Radio Universal.

El presidente violeta agregó: “Formal e informalmente por parte de Nacional no tenemos ninguna información”.

Además, contó que este martes por la mañana, cuando estalló la bomba en el período de pases, hablaron con Gómez en la práctica de Pichincha. “Hoy estuvimos hablando con Maxi en el entrenamiento, se le comentó cuál es el proyecto deportivo nuestro que arrancó la semana pasada, el viernes con la incorporación de Juan Ahuntchain, y fue una buena reunión. Pero más allá de los trascendidos de prensa, no tenemos nada concreto sobre la mesa que nos indique una cosa u otra”, indicó.

“Es una cláusula de salida para el exterior. Pero igual, más allá del contenido, acá está la voluntad de Maxi, su familia y de su representante, de qué es lo que quieren hacer. Y hoy comenzó el diálogo y la verdad que fue muy positivo”, agregó Franzini.

Con respecto a la charla, agregó: “Hoy hablamos, lo sacamos un poquito del entrenamiento, estuvo Juan (Ahuntchain), Gerardo (Miranda), estuvimos conversando y lo que hablamos fue de todo lo que viene por delante, de Intermedio y Clausura, cuál es su rol para nosotros en la nueva estructura deportiva y el equipo de Primera división. Y se manifestó bastante contento, por lo menos de lo que le trasmitimos de cual es nuestra intención con él en el club”.

Nacional Defensor campeonato apertura 2025/Maxi Gómez Foto: Leonardo Carreño

Ante la consulta de si Maxi Gómez les expresó en algún momento la posibilidad de irse del club y pasara a Nacional, señaló: “Por el momento no”.

“Hay un problema de formas, sin duda”, agregó con respecto a cómo se dio el asunto. También agregó que al no haber una versión oficial desde Nacional, en Defensor no tienen “una postura tomada al respecto, más allá de hablar con Maxi y su familia”

“Sin dudas, que las formas no son estas, pero por ahora es un trascendido”, sostuvo Franzini.

El presidente violeta también dijo que no se comunicó con Perchman. “No habló con nosotros, con ninguno de los directivos ni con nadie de la estructura deportiva”.

“Me han hecho comentarios de las declaraciones de Flavio, no tuve tiempo de escucharlo, y no sé qué dijo o qué no dijo”, agregó cuando le mencionaron los dichos del vice albo. “Si esto realmente se oficializa, ahí nosotros tomaremos una posición. Pero después de tener la conversación con Maxi, me quedo conforme de que él entendió lo importancia que tiene para nuestra club y para el proyecto deportivo en lo que queda del año”, señaló Frazini.

Para el presidente de Defensor, “lo más importante es el diálogo. “Maxi fue muy receptivo y fue una muy buena reunión la que tuvimos con él. Por el momento preferimos no dejarnos llevar por los trascendidos de prensa”.

“Veo con muy buenos ojos que Maxi siga en el club y es la intención del club”, destacó.

darcel-jpeg..webp Maximiliano Gómez y Darwin Núñez @Uruguay

Sobre las declaraciones de Perchman de que Maxi quiere ir a Nacional para volver a la selección y tener posibilidades de ir al Mundial, Franzini señaló: “No me voy a meter en lo que dice con respecto al tema del Mundial”

“Puedo decir, que en nuestro proyecto la figura de Maxi Gómez va a tener mucha visibilidad para poder ir a la selección”, agregó. “Seguramente a fin de año termine en Europa nuevamente”.

Además, cuando le mencionaron que este tipo de situaciones no eran nuevas con Nacional, dijo: “Lamentablemente, sí”. “Si esto se termina confirmando, la directiva de DSC tomará alguna medida al respecto, pero creo que todavía es muy prematuro tomar una posición”.

“Hoy no hay nada sobre la mesa, formal, y lo único que hay es dialogo con Maxi, su familia, para que se consolide”, agregó.

Por último, consultado una vez más por el texto de la cláusula de Maxi Gómez y lo que dice literalmente el contrato, expresó: “No te quiero mentir con la lectura exacta del texto, pero es para el exterior”.