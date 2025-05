Marcelo Bielsa sumó a tres flamantes campeones a la selección uruguaya: Maxi Araújo analizó la posibilidad de sellar la clasificación y Franco Israel habló sobre el sustituto de Rochet

OEIRAS (Portugal), 25/05/2025.- Sporting player Viktor Gyokeres and Maxi Araujo (L) lift the trophy after winning the Portugal Cup final soccer match against Sporting, held at Jamor National stadium in Oeiras, outskirts of Lisbon, Portugal, 25th May 2025.

Maximiliano Araújo junto al sueco Viktor Gyokeres festejan el título de la Copa Portugal con Sporting Lisboa ante Benfica

FOTO: EFE