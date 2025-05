La gran sorpresa que se espera en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y los reservados que llegaron y comienzan a entrenar este martes; mirá los jugadores que arribaron

Torreira jugó su último partido con la selección uruguaya en el amistoso ante Irán del 23 de setiembre de 2022, previo al Mundial de Qatar, cuando Diego Alonso era el seleccionador del combinado.

Luego, fue convocado para el Mundial Qatar 2022, pero no jugó en ninguno de los tres partidos que disputó Uruguay.

Esos jugadores se suman a los cuatro que ya estaban entrenado en el Complejo Uruguay Celeste desde hace varios días: Facundo Pellistri, Juan Manuel Sanabria, una de las novedades, Nicolás Fonseca y Rodrigo Zalazar.

La selección uruguaya jugará el próximo 5 de junio frente a Paraguay en Asunción y el día 10 lo hará de local ante Venezuela en el Estadio Centenario, ambos encuentros a la hora 20:00.

Es un hecho que delantero de Liverpool Darwin Núñez se perderá ambos juegos por la suspensión de la Copa América 2024 de Estados Unidos.

En tanto, Federico Valverde sufre una lumbociatalgia y su presencia es por el momento una incógnita.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lumbociatalgia. Pendiente de evolución", indica el parte médico que presentó este domingo el conjunto español.

Luka Susic y Federico Valverde

Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP