Giorgian De Arrascaeta fue figura en la "final" que Flamengo le ganó a Palmeiras y que tuvo a varios jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en cancha; mirá su gol

En la segunda mitad, otro uruguayo, Giorgian De Arrascaeta, no falló desde los 11 metros y adelantó el Mengão tras un polémico penal. Ayrton Lucas sentenció en el tramo final.

Con la victoria, Palmeiras sigue liderando, pero con apenas un punto de margen sobre Flamengo, donde no jugaron Nicolás De la Cruz ni Matías Viñas, ambos lesionados.

"No culparemos el VAR, el Flamengo hizo méritos por la victoria, jugó muy bien. Pero, en aquella altura del partido, un penalti no sólo cambia el resultado, cambia nuestro lado emocional y la forma de ver el partido", lamentó el arquero Weverton.

"Una victoria muy importante, como decimos, es prácticamente una final. Un rival directo, sabíamos que era importante descontar tres puntos de su ventaja y estamos felices por esto", dijo De Arrascaeta.

Con este gol, el jugador uruguayo, en el Flamengo desde 2019, se convirtió en el máximo goleador en lo que va de temporada, con ocho tantos.

El Santos de Neymar volvió a ganar al imponerse 1-0 al Vitória, en Salvador.

Un tempranero gol de Guilherme en el primer tiempo le dio los tres puntos al Santos, con Neymar entrando en el minuto 64.

Santos' forward Neymar #10 gestures during the Campeonato Paulista football match between Santos and Botafogo de Ribeirao Preto at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on February 5, 2025. NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar en su regreso a Santos

Foto: AFP