La felicidad de Lucas Torreira en su regreso a la selección uruguaya, cómo lo afectó la muerte de José Mujica, lo que dijo sobre Muslera a Peñarol y sus disculpas a la prensa

“Y lo que le dije a Marcelo cuando me llamo: intentaré ayudar desde donde me toque”, señaló.

Consultado por lo que había hablado con Bielsa, dijo que tuvieron una charla muy breve. “El llamado fue muy corto porque fue una semana muy compleja para nosotros, que estábamos decidiendo dos campeonatos a la vez. Hablamos un poco sobre fútbol y de lo que él pretende de mí para la selección y no mucho más, así que tendré tiempo ahora para conocerlo, conocer nuevos compañeros y nueva gente en el Complejo”, dijo Torreira, quien levantó dos trofeos en los últimos días con Galatasaray, la liga y la copa de Turquía.

Las disculpas de Lucas Torreira a los periodistas

El volante también se disculpó con los periodistas por no querer hablar durante el tiempo que ha estado alejado de la selección.

“Primero que nada, pedirles disculpas a todos ustedes porque por mucho tiempo me han escrito y me han llamado, y he intentando estar en silencio porque no me sentía cómodo hablando, porque eran muchas las sensaciones que tenía”, señaló.

lucas-torreira-jpg..webp Lucas Torreira

“Agradecer a Galatasaray porque me permitió venir una semana antes”, dijo, indicando que eso también fue un pedido de Bielsa. “Llegué un poco temprano que fue lo que me pidió él”, dijo.

Sobre su temporada, destacó que “fue un año muy positivo”. “En los últimos seis meses vengo jugando un poco más adelante y estoy teniendo más participación en ofensiva y convirtiendo goles que no era algo normal en mí, y muchas asistencias también”.

Ante la pregunta de si creía que se habían cerrado las puertas de la selección para él, el jugador de 29 años señaló: “Uno se imagina muchas cosas y más cuando pasa mucho tiempo y no llegaba el llamado. Elegí el silencio”

“Estoy agradecido nuevamente por la oportunidad”, sostuvo Torreira, quien agregó: “Quiero disfrutar volver a jugar con la camiseta de mi país”.

Cuando le mencionaron sobre el partido ante Paraguay, con Rodrigo Bentancur suspendido y Federico Valverde lesionado, lo que le abría una posibilidad de estar a la orden, dijo: "Siempre está la ilusión y uno viene con las ganas de jugar, de sumar para el equipo".

“Lo importante es conocer al entrenador y cuál es la idea que él tiene”, dijo y reiteró que esperaba conocer a nuevos compañeros y nuevos funcionarios del combinado.

"Quiero disfrutar este momento porque me lo merezco por el año que hice en Galatasaray", agregó.

Lucas Torreira y cómo lo afectó la muerte de José Mujica

Torreira también contó cómo lo afectó la muerte del expresidente de la República José Mujica, a quien conoció meses atrás en una visita a su chacra.

El posteo de Lucas Torreira tras la muerte de José Mujica El posteo de Lucas Torreira tras la muerte de José Mujica

“Fue una charla linda para mí porque era algo pendiente que tenía poder conocerlo, no estoy hablando de política, sino de él como personaje y las experiencia que él contaba, quería conocerlo. Como uruguayo, me golpeó muchísimo. Un fuerte abrazo para su familia y para todo Uruguay”, dijo.

Lo que opinó sobre la posible llegada de Fernando Muslera a Peñarol

El volante también habló sobre la posible llegada de Fernando Muslera, su compañero en Galatasaray, a Peñarol y la posibilidad de que jueguen un clásico en el futuro, ya que el volante es hincha de Nacional.

stuani-jpg..webp Fernando Muslera y Lucas Torreira celebran el título de la Supercopa de Turquía

“Lamentablemente no voy a poder restar en el último partido de Nando en el club. Lo hablé mucho con él y me dio toda la confianza de poder venir para la selección porque sabe lo importante que es para mí”, dijo.

“Nando es un hermano para mí. La decisión que tome para el futuro, ojalá que sea lo mejor para él y su familia”, comentó, sin hablar sobre un posible clásico.