Luis Suárez entre las principales figuras de la Leagues Cup que arranca el martes: mirá días, horarios y formato de competencia

Luis Suárez #9 of Inter Miami CF reacts during the MLS match between Inter Miami CF and FC Cincinnati at Chase Stadium on July 26, 2025 in Fort Lauderdale, Florida

En su primera temporada en Inter Miami metió 21 goles y dio 9 asistencias en 30 partidos.

En lo que va de 2025 lleva 14 encuentros disputados con cinco anotaciones y 9 asistencias.

Desde su llegada al club solo levantó el trofeo de la Supporters' Shield 2024 como el mejor equipo de la fase regular de la MLS en la temporada pasada, un título simplemente decorativo en su extenso palmarés.

Además, Suárez no atraviesa su mejor momento goleador: hizo un solo tanto en sus últimos 10 partidos.

Lionel Messi busca una nueva corona

Lionel Messi #10 of Inter Miami CF waves to crowd during warm ups before the start of the Major League Soccer match against New York Red Bulls. Foto: Ira L. Black/Getty Images/AFP

Un mes después de haber cumplido 38 años, Lionel Messi guiará a Inter Miami en la campaña para conseguir su segundo título internacional con el club.

¿El primero? Precisamente la Leagues Cup de 2023, el trofeo que estrenó el palmarés del jovial cuadro rosa, fundado en 2018.

Aunque el astro argentino cumple con actuaciones dosificadas en la MLS, es el goleador de la temporada con 18 goles y fue considerado el Mejor Jugador de la temporada 2024.

De Paul, un guardaespaldas de lujo

Rodrigo de Paul, Inter Miami CF new signing, waves to fans as he is introduced as a new player prior to the MLS match between Inter Miami CF and FC Cincinnati. Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP

Respaldado en Inter por viejos compañeros de Barcelona, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, Messi tendrá ahora un guardaespalda hecho a su medida: Rodrigo De Paul.

El mediocampista argentino, de 31 años, desembarcó en la liga estadounidense la semana pasada procedente del Atlético de Madrid, en uno de los fichajes más costosos de la historia de la liga norteamericana.

Según la prensa española, los floridanos pagaron unos 15 millones de euros (US$ 17,3 millones) por el campeón del mundo en Catar 2022.

Sergio Ramos, por la revancha

Atlas' Montenegrin forward #32 Uros Djurdjevic and Monterrey's Spanish defender #93 Sergio Ramos fight for the ball during the Liga MX Apertura football tournament match between Monterrey and Atlas at the BBVA Stadium. Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP

Sergio Ramos, de 39 años, cimbró el mercado de transferencias del fútbol mexicano a comienzos del año.

Por su liderazgo en la defensa y su historia gloriosa es el capitán de un Monterrey muy español, que también cuenta con el creativo Sergio Canales y el técnico Domènec Torrent.

El excapitán de Real Madrid pretende resarcir a los Rayados de un par de eliminaciones recientes: en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y del Mundial de Clubes, y en cuartos del Clausura 2025.

Keylor Navas, garantía de seguridad

Costa Rica's goalkeeper Keylor Navas poses for a photo during his presentation as Pumas' new player at La Cantera sports complex in Mexico City on July 24, 2025. Foto: Yuri Cortez / AFP

Tras su paso tormentoso por Newell's Old Boys de Argentina, Keylor Navas aspira a convertirse en la referencia de los Pumas de México, con los que debutó el fin de semana.

Con 38 años, el portero costarricense luce en óptimas condiciones y podría enfrentar a Lionel Messi y compañía en la tercera jornada de la primera fase de la Leagues Cup.

James Rodríguez, a afinar la zurda

Leon's Colombian midfielder #10 James Rodríguez reacts at the end of the Liga MX Apertura football tournament match between Cruz Azul and Leon at Ciudad de los Deportes Stadium in Mexico City on July 26, 2025. Foto: Víctor Cruz / AFP

James Rodríguez, de 34 años, ya dio destellos en la liga mexicana como generador de juego y hombre desequilibrante con asistencias y goles para León.

El creativo colombiano, cuya carrera ha sido lastrada por problemas físicos, fue clave para que su cuadro llegara a cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

El 10 viene dolido luego de que León fuera excluido del Mundial de Clubes.

Ángel Correa, la carta felina

Tigres' Argentine forward #07 Angel Correa and Juarez's Colombian defender #03 Moises Mosquera fight for the ball during the Liga MX Apertura football match between Tigres and Juarez at the UANL University Stadium. Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP

Fichaje reciente de suprema jerarquía de la Liga MX, Ángel Correa es la nueva carta del ataque de los Tigres, que durante años ha sido liderado por el francés André-Pierre Gignac.

El extremo argentino, campeón del mundo con Messi en 2022, llegó para apuntalar el ataque felino con su manejo de pelota, velocidad y regate.

Con 30 años, el exatacante de Atlético de Madrid es un generoso asistidor y también tiene una gran capacidad de definición, que le ha permitido anotar 100 goles en su carrera.

Dreyer, un asistidor de lujo en la MLS

Anders Dreyer #10 of San Diego FC looks on before the game against the Vancouver Whitecaps at Snapdragon Stadium on July 19, 2025 in San Diego, California. Foto: Orlando Ramirez/Getty Images/AFP

El internacional danés Anders Dreyer, de 27 años, se ha convertido en pieza esencial para que el San Diego FC sea líder de la Conferencia Oeste de la MLS en su temporada de debut.

Con el número 10 en la espalda, el veloz y hábil extremo lidera el departamento de asistencias con 16 pases de gol.

Formato de disputa de la Leagues Cup

Juegan el torneo todos los equipos de la liga mexicana y los 18 cuadros que avanzaron a la postemporada de la MLS con la excepción de Vancouver Whitecaps que al estar disputando la Copa de Campeones de la Concacaf es reemplazado por San Diego FC.

El torneo se juega en tres fechas con partidos entre equipos estadounidenses contra mexicanos, pero cada uno suma en una tabla por país de modo tal que tras esas tres fechas, los cuatro primeros avanzan a cuartos de final.

Los equipos mexicanos son América, Atlas, Atlético San Luis, Cruz Azul, Chivas, Juárez, León, Mazatlán, Monterrey, Necaxa, Pachuca, Puebla, Pumas, Querétaro, Santos Laguna, Tigres, Tijuana y Toluca.

Los de la MLS son Atlanta United, Cincinnati, Charlotte, Columbus Crew, Colorado Rapids, Houston Dynamo, Los Angeles Galaxy, Los Angeles FC, Inter Miami, Minnesota United, Montreal, New York City, New York Red Bulls, Orlando City, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego FC y Seattle Sounders.

Los partidos de Inter Miami

Inter jugará sus tres partidos como locatario en Fort Lauderdale.