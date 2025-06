Humberto Grondona reveló que es director deportivo de Rampla Juniors y dio su visión sobre el equipo: "No entendés cómo hay jugadores que estén jugando al fútbol"

Su ayudante Julio Gutiérrez se hizo cargo del plantel. Debutó el sábado con Deportivo Maldonado y perdió 1-0.

"El plantel no está bien armado, esa una realidad, no nos podemos equivocar en el nuevo armado del plantel", criticó Grondona entrevistado por Ascenso Directo que se emite por El Espectador Deportes.

"Me ofrecieron el cargo y dije que no, la semana que viene tengo compromisos en Buenos Aires y no puedo estar de lleno para dirigir al equipo, está el ayudante de Somoza hay que empezar a sumar. No he visto superioridad de otros equipos, pero mejorando el plantel se puede hacer mejor campaña, no está en mi idea dirigir, lo saben desde el primer día que me contactaron", manifestó.

"Hay que mejorar el plantel, no estoy 100% para dirigir a un equipo, tengo compromisos, nunca imaginé que Leandro se iba a ir del club. Creo que fue una decisión tardía y que ahora no era el momento", afirmó.

"Se han equivocado en el armado de este plantel, no te quepa dudas, los vi nueve partidos. Está mal armado, no entendés cómo hay jugadores que estén jugando al fútbol, no lo entendés, para mi gusto no lo entiendo", dijo Grondona con su particular estilo ácido.

"Hay que tratar de arrimar jugadores que tengan ganas de venir, uruguayos o tenemos cupos que se van a liberar, pero que vengan buenos extranjeros, que vengan a jugar y no a estar en el banco. Voy a participar de la decisión del nuevo entrenador", dijo.

Consultado si un candidato es Mario Saralegui respondió: "No creo, no sé, no se habló de ningún técnico".