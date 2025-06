La última decisión de Marcelo Bielsa que impactó en la concentración de la selección uruguaya y que sorprendió a varios futbolistas

El entrenador, que no deja de sorprender con sus decisiones (no anuncia la nómina de reservados, no se conoce la lista de convocados hasta que llega el último) esta vez resolvió el día previo al partido que Luciano Rodríguez, Emiliano Martínez, Nicolás Marichal, Facundo Torres, José Luis Rodríguez, Lucas Sanabria no estarán en el partido que este martes jugarán a la hora 20, y quedaron desafectados.