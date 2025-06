Flavio Perchman sobre la salida de Maxi Gómez de Defensor Sporting: "Si nos levantan en la pata en el precio, no vendrá a Nacional"

"Hubo una charla del plantel Magui Giuria y Ricardo Vairo, yo no quise ir porque tuve una charla aparte, después, pero no estaba solo yo involucrado, había cosas de otros dirigentes también que los jugadores fueron acumulando; enseguida revieron el tema de los socios porque se dieron cuenta que no era por ahí el camino y estoy tranquilo porque me han mostrado respaldo ya en muchas situaciones", declaró Perchman a Último al Arco que se emite por Sport 890.