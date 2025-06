Master Plan del Gran Parque Central: estudios presentaron proyectos de obras para que el estadio de Nacional cumpla normativas e ideas de sus socios

“Será un templo de última generación, como se merece la Primera Hinchada del Mundo”, señalaron.

Los tres estudios que se presentaron

El pasado 26 de marzo Nacional recibió en su estadio a los tres estudios que esta semana presentaron sus proyectos.

Ellos son:

FROM Arquitectos + SB + Vigliecca & Asoc.

Guerra De Rossa Arquitectos + Varesi Arquitectos + Tribuna Sur

Estudio Gómez Platero

Tras realizar sus proyectos, fueron presentados esta semana.

20241006 El Gran Parque Central espera por el clásico entre Nacional y Peñarol Gran Parque Central

Ahora la Comisión de Patrimonio y Obras y la Directiva se tomaron un tiempo para su evaluación y luego los proyectos serán presentados a los socios.

Lo que busca Nacional para el Gran Parque Central

El presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras de Nacional, Santiago Aldabalde, dio detalles de lo que espera el club con el Master Plan del Gran Parque Central.

“Queremos salir de la lógica de ‘pongo esto acá, pongo esto allá, terminar acá’”, dijo en abril a radio El Espectador Deportes

Desde Nacional presentaron a los estudios detalles a tener en cuenta que necesita estadio de La Blanqueada, como un zona mixta para atención a la prensa de los equipos, un hospitality zone, mejoras en los estacionamientos, accesos, visibilidad, comunicación, pantallas y accesibilidad desde el punto de vista de la tecnología.

“Los principales temas son de circulación y accesos porque como hay etapas inconclusas, se generan cuellos de botella en las salidas. Hay un conflicto con el parking”, dijo Aldabalde.

20241006 Hinchas, hinchada de Nacional. Clásico Torneo Clausura 2024, Nacional vs Peñarol (50).jpg Foto: Inés Guimaraens

El objetivo de Nacional es que las obras queden finalizadas antes del Mundial 2030 para que el escenario llegue con sus nuevas prestaciones al centenario del primer mundial de 1930, en el que el Gran Parque Central fue uno de los estadios.

Sobre el financiamiento para los proyectos, Aldabalde dijo que “Nacional tiene un flujo recurrente de 25 millones de dólares cada 10 años por la renovación de palcos, que hay 250 con un valor real promedio de 100.000 dólares. Con eso alcanza”.

Lo que dijo Vairo sobre el Gran Parque Central antes de ser electo

Antes de las elecciones que ganó su lista, Ricardo Vairo fue entrevistado por Referí y dio su opinión sobre el Gran Parque Central. “Es otro tema complicado”, dijo.

“Si bien hay un masterplan, lo que no podemos hacer es seguir haciendo cosas por partes, sin saber dónde vamos a terminar. Y que no solo sea el Parque, sino que entendemos que tiene que empezar a ser una fuente de ingresos, generar un paseo comercial, supermercados, bancos, estacionamientos subterráneos, porque hoy el Parque tiene un costo de US$ 1.800.000 (anuales) y se juegan 20 partidos. Hay 340 días que la gente no tiene donde estacionar en la zona y podríamos estar vendiendo estacionamientos o, como digo, establecer centros comerciales. Eso es lo que queremos ver y cómo conseguir los fondos. Uno de los objetivos puede ser con FIFA por el tema de que somos el único estadio en el mundo donde se jugó el primer partido de los mundiales. Por ese lado surgen posibilidades de conseguir dinero. El otro es hacer a través de un emprendimiento privado, sobre todo en las partes comerciales, el estacionamiento, como se hizo con el Club Social. Podría ser una segunda fuente también a tener en cuenta. Y la tercera, que ya es a largo plazo, pero que habría que analizarla para estudiar, son los palcos. Nacional tiene más de 200 palcos, pero los tiene hasta 2031 y 2033, pero que se podría ver y estudiar la posibilidad de adelantar la renovación y con ese dinero importantísimo completar la obra. Hay 240 palcos, a US$ 100 mil, que es barato, serían US$ 24 millones de dólares y con eso completas totalmente la obra del estadio. Son las distintas fuentes, pero lo que queremos es dejar de hacer de a pedazos, y que cada cosa que se haga sea parte de un programa que tiene un estadio final”, señaló.