Con Agustín Alayes, que en Peñarol no encontró su lugar como director deportivo, Estudiantes le saca ventaja al manya por la contratación de Fernando Muslera

Las declaraciones de Muslera cayeron mal en la directiva de Peñarol y el presidente Ignacio Ruglio, su amigo personal, salió a declarar por primera vez del tema.

Dijo que desde hace dos años está negociando silenciosamente su llegada, que Peñarol presentó una oferta concreta ajustándose a todos los requerimientos que pusieron los representantes del golero y que hasta el momento no obtuvieron una respuesta.

El golero con más presencias en la historia de la selección de Uruguay también analiza por estas horas una oferta de Estudiantes de La Plata.

El pincharrata le ofrece un contrato de un año y medio -lo mismo que Peñarol- y su experiencia (38 años) es vista con muy buenos ojos para suplir el vació que dejó el retiro de Mariano Andújar, un vacío que no pudo llenar Matías Mansilla.

Con posterioridad al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, Estudiantes espera el retorno del golero suplente de la selección Gerónimo Rulli y en este lapso confía entregarle el arco a Muslera, uruguayo que nació en Argentina.

Desde el 4 de junio de este año, Agustín Alayes es el director deportivo de Estudiantes, un cargo que había desempeñado años atrás en el club y por el que tuvo un fugaz pasaje en Peñarol.

Al aurinegro llegó en diciembre de 2023 junto a Marcelo Rodríguez que sigue en Peñarol como secretario técnico.

Sin embargo, junto a su llegada se dio un hecho que generó un drástico cambio en la vida institucional del club: Diego Aguirre, tras perder las finales del Campeonato Uruguayo 2023, asumió también la dirección deportiva de Peñarol generando desde entonces una superposición de tareas con Alayes.

Por esa razón, el argentino renunció a su cargo en diciembre de 2024.

Cuando la noticia se supo, Ruglio declaró a El País: "No sale Agustín de Peñarol. Viaja ahora a Buenos Aires y vuelve para inicio de la pretemporada. Marcelo Rodríguez y Alayes son los dos que vinieron a ocupar sus cargos en el área deportiva. Marcelo sigue en la diaria de Peñarol, en la misma secretaría técnica que tenían, con la misma gente. Simplemente lo que nos transmitió Agustín que en la diaria, con Marcelo Rodríguez acá, no tiene sentido que esté acá. Lo que nos comunicó Agustín es que al haberse armado toda la estructura deportiva con él, con Marcelo Rodríguez, con Diego Aguirre, con Juan Verzeri, el Popi Flores y Seba Roquero, no tiene sentido que él siga acá y por eso se decidió que no esté en la diaria, pero continúa con nosotros porque como te digo, viene para el inicio de la pretemporada y luego hablaremos, pero la idea es que cada uno o dos meses esté acá".

¿Qué pasó? Alayes renunció y jamás volvió y el 14 de enero de este año declaró: "Desde lo profesional siento que como están las cosas hoy en Peñarol no sé si es tan necesaria mi figura y mi rol. Y también siento que la gerencia deportiva, y lo que pretende el club hoy, se puede cubrir sin mi presencia”.

Cinco meses después volvió a su "casa" y ahora, con su presencia Alayes está muy cerca de quedarse para Estudiantes con el primer gran objetivo que se trazó Peñarol para este mercado de pases: Fernando Muslera.