"¡No podía creerlo!": Jorge Fucile recordó los gestos obscenos de "dos viejitas de 70 o 80 años" hinchas de Peñarol en el clásico que surgió su picante frase "a sentarse en el centolla"

“Y había dos viejitas de 70 o 80 años, con los bastones, ¿viste? Miro para los costados, tenía al Mama (Diego Arismendi) medio caliente, se le caían las lágrimas de rabia, no puede ser que nos estén ganando”, comentó.

“Y veo para allá a las dos viejitas y que agarraban y me hacían así. ¡Yo no podía creerlo! Se agarraban (los genitales) y me hacían así”, contó. “¡No lo podía creer, no sabía si estaba en Narnia o en un mundo paralelo. Eran como mis abuelas!”.

Los rostros de Fucile, Rolín y Aguirre dicen todo: Nacional que afuera del título

“Y me agarré una rabia y justo viene el gol, empatamos en la hora y todos gritando como si hubiéramos ganado”, repasó.

Luego, fue al vestuario y vio el mensaje que le había enviado un amigo hincha de Peñarol antes del gol del empate

“Voy al vestuario y me llegó un mensaje que me decía se la tomaron toda”, comentó. “Y yo, imaginate: ‘vení a hablar ahora, sentate en el centolla’”.

“Al otro día me levantó y el Juancho, fanático de Peñarol, gran amigo del Cebolla (Christian Rodríguez), el audio explotó por todos lados... Tenía como 50.000 mensajes y de todo me decían”, comentó. “Era mi audio. ¿Jorge este es tu audio? Y yo no sabía que decir, ahí no estaba la inteligencia artificial, era mi voz”.

Fucile señaló que lo por ese audio recibió varios llamados.

En Nacional no le dijeron nada, al contrario. “Me felicitaban en el club”, expresó.

Al exfutbolista el hecho no le cayó bien. “Me dio vergüenza porque era una cosa mano a mano con un compañero y que lo escuchen otros colegas y la hinchada rival, que uno tiene un super respeto”.

El picante audio de Jorge Fucile: