Jorge Fucile: quién le bajó el pulgar en Liverpool, cómo es su relación con José Luis Palma y su opinión del cruce de Luis Suárez y Marcelo Bielsa y el "club de amigos"

“Para serte claro y yo soy sincero, no tengo la mejor con el presidente, con Palma, no”, dijo este martes a Los mismos locos de El Espectador Deportes.

Consultado por si era por algo en especial su trato con José Luis Palma, señaló: “Nunca un reconocimiento, nunca tampoco me llamó, nunca se preocupó cómo estaba, si estaba bien, cómo me había ido... El club que quise toda mi vida. Quería un ‘hola Jorge, ¿cómo estas?’”.

Fucile también reveló cómo fue su transferencia de Liverpool a Porto de Portugal, en 2006, y cuánto dinero recibieron los negriazules en aquel momento.

“Al club lo ayudé en todo lo que pude. Al club en mi venta, que en ese momento no se vendían muchos jugadores, le dejé un millón de dólares y resigné el 20%” repasó.

0000994895.webp Los uruguayos Pereira, Fucile y Rodríguez sumaron otro título

“Gracias a Dios hoy, yo estoy feliz por Liverpool. Salí campeón con Liverpool de la B invicto y levanté copas con Liverpool”, agregó.

Luego se refirió a por qué no llegó a Liverpool cuando tuvo la posibilidad de hacerlo cuando Paulo Pezzolano era el DT del equipo en las temporadas 2018 y 2019.

“La última vez que tuve para ir, que iba a ir, que estaba Pezzolano en ese momento, supuestamente recibió la negativa de que yo estaba referenciado con Nacional”, dijo, sobre una orden que llegó desde la presidencia del club.

_lcm3392.webp Fucile en Nacional Leonardo Carreño

“Como que el también está dolido que a Liverpool nunca nada, ¿viste?”, señaló en referencia a Palma. “Con José nunca tuvimos una charla ni nada por el estilo, yo estoy muy feliz que le vaya bien. Las veces que le ha tocado hablar de mí siempre me ha reconocido y hablado de la selección y mi venta”, agregó

Pese a la frustración de no haber podido regresar, Fucile señaló que “está todo más que bien”. “Feliz porque le va bien y le va bien al club. Liverpool está dentro de mi corazón toda la vida, fueron unos de los años más lindos que he pasado en mi vida y siempre le voy a estar agradecido a Liverpool”.

La opinión de Jorge Fucile sobre el cruce de Luis Suárez con Marcelo Bielsa

Fucile también opinó del cruce de Luis Suárez con Marcelo Bielsa del año pasado, lo que marcó el alejamiento del delantero de la selección luego de que cuestionara algunas actitudes del DT y cambios en la convivencia en el Complejo Uruguay Celeste.

Consideró que lo que dijo el goleador histórico del combinado “está perfecto”. “¿Sabés lo que nos costó a nosotros estar donde estamos hoy en día a nivel mundial? El Maestro, los jugadores... Nosotros nos encontramos con una selección que no era una selección, era un cuadro de barrio, no teníamos medias, shorts, remeras, no teníamos nada”, recordó.

“No nos quería jugar nadie tampoco porque no le servía nada el tema de marketing, no le servía a las selecciones jugar contra Uruguay. Te pagaban 20 mil dólares, teníamos que ir a Singapur a jugar, y yo me acuerdo que íbamos durmiendo en el piso. Íbamos durmiendo en el avión en el piso a jugar a China, teníamos como tres días de viaje”, agregó.

0000888547.webp Jorge Fucile

“Nos costó un montón y hablan de club de amigos y no es por ahí el tema. El tema es que costó tanto trabajo, la organización, crear el tema de la selección, las juveniles volver a estar en otra vez posicionada, ganar títulos crear jugadores también. Es un trabajo muy arduo. que bueno, yo no lo conozco a Marcelo (Bielsa) y bueno me tocó estar con gente que lo conoce y hablan muy bien de él”, agregó.

Fucile señaló que “todos somos diferentes”. “No te va a tocar el jefe que a vos te gusta, tenés que prestar atención, pero bueno, ya cuando llega la falta de respeto, tanto jugadores como él (Suárez) que le han dado tanto a una selección, es el máximo goleador de la historia de la selección, se merece un cierto respeto y no lo ha tenido. Y nosotros somos muy de nosotros, somos uruguayos, y viene otra persona, y es argentina, adaptate vos a nosotros”.