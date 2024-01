Jorge Fucile en Punta del Este: su testimonio tras debutar como modelo

De vacaciones por Punta del este el ex jugador de la selección uruguaya, Jorge Fucile fue convencido para debutar como modelo en el desfile que la diseñadora Carmela Hontou. realizó en La Brava, bajo la dirección de Fernando Cristino y la supervisión y producción de Laren Bálsamo.



Apenas saltó de la pasarela, Fucile conversó con El Observador: "A veces hay que animarse a todo, hay que ser caradura. En el fútbol hay que ser caradura igual, porque a veces tenés que hacer cosas que no podes hacerlas. Me incentivo Fernando (Cristino), y mis amigos que estamos acá, es para reírse un poco y divertirse. De eso se trata de divertirse y pasarla bien".



Sobre si había pensado hacer una incursión en el mundo del modelaje, el ex jugador celeste y campeón de América, dijo: "Ni ahí, tenía una vergüenza bárbara, me dijeron, soltate y me solté. Ya estamos grandes para eso, hay que disfrutarla. Capaz que hago de maduro, veterano, paso bien. Me gusta divertirme, me gusta pasarla bien con mis amigos, y en el tema del futbol era igual, el tema del grupo se trata de eso, de que sea ameno de que seamos todos compañeros, que disfrutemos y que la gente la pase bien".



A propósito de su llamativa soltería, y del estado de su corazón, el ex defensa celeste, puntualizó: "Esta bárbaro esta como una roca, viste el escudo de Capitán América, no le entran ni las balas. Como el traje de Iron Man, me transformo, así que estoy bien. No sé qué historias, la gente inventa, inventa un montón".



A pesar de su retiro del fútbol profesional, Jorge no descarto ninguna posibilidad de volver al medio deportivo desde otro lugar: "Estamos descubriendo que nos puede gustar, que nos puede hacer bien, estamos viendo. No descarto nada, ahora en este momento como te digo, pasarla bien, disfrutar que es verano, después veremos, que hacemos; si vamos al exterior, si nos quedamos acá".