Gianni Infantino recordó el Mundial y el título de Uruguay en 1930 al hablar del nuevo Mundial de Clubes y respondió sobre la baja venta de entradas en Estados Unidos

"Todo el mundo habla hoy de aquella primera Copa del Mundo. Por eso esta Copa del Mundo aquí también es histórica", estimó.

Infantino también habló de los equipos sudamericanos que participarán del torneo, Boca, River Plate, Botafogo, Fluminense, Flamengo y Palmeiras, y los motivó a levantar la copa como ocurrió con Uruguay en 1930.

"Por qué no ver a un club sudamericano levantar el trofeo el 13 de julio en Nueva York del mismo modo que Uruguay levantó la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA hace casi 100 años", dijo.

A diferencia del evento pionero celebrado en 1930 en Uruguay, en el que participaron 13 naciones americanas y europeas, Infantino destacó que este nuevo Mundial permitirá que escuadras alejadas de los centros tradicionales del fútbol compitan en un escenario global.

"Queremos ser inclusivos. Queremos dar oportunidades a clubes de todo el mundo. Se trata realmente de globalizar el fútbol, de hacerlo verdaderamente global", señaló.

"Si se analiza en mayor profundidad, decimos que es el deporte número uno del mundo, y lo es, pero la élite está muy concentrada en muy pocos clubes, en muy pocos países", agregó.

El dirigente suizo valoró también que el torneo contará con jugadores de más de 80 nacionalidades.

"Países que nunca tendrían la oportunidad de jugar en una Copa del Mundo de repente son parte de una Copa del Mundo y sienten que forman parte de ella", destacó Infantino, que puso como ejemplo a estrellas del pasado que nunca disputaron un Mundial.

"Un muy buen amigo mío es George Weah... Una antigua leyenda, gran jugador, el único futbolista africano que ganó el Balón de Oro. Nunca jugó en una Copa del Mundo. Habría jugado un Mundial de Clubes y habría hecho que no solo su equipo, sino también su país, estuvieran orgullosos", consideró.

Durante la charla, Infantino desestimó las preocupaciones de que el torneo saturará más el ya recargado calendario futbolístico.

Astros como Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland verán alargadas sus temporadas al participar en este Mundial, que se extenderá hasta la final del 13 de julio.

"Estoy convencido de que tan pronto como la pelota comience a rodar, el mundo entero se dará cuenta de lo que está sucediendo aquí. Es algo especial", recalcó Infantino.

Los reportes sobre la baja demanda de boletos para algunos partidos generaron críticas sobre la política de los llamados precios dinámicos, cada vez más común en eventos en Estados Unidos, que permite que el valor de las entradas oscile según la demanda.

El Mundial de Clubes comienza este sábado en Miami con el partido inaugural entre el Al Ahly egipcio y el Inter de Miami, en cuyas filas militan Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba, entre otros.

ATLANTA, GEORGIA - MARCH 16: Lionel Messi #10 and Luis Suárez #9 of Inter Miami CF leave the pitch after the first half the MLS match between Atlanta United and Inter Miami CF at Mercedes-Benz Stadium on March 16, 2025 in Atlanta, Georgia.

Messi y Suárez

Foto: AFP