¿Cuáles son los premios y cuántos ingresos pretende generar FIFA con el nuevo Mundial de Clubes?

El formato del torneo será el utilizado en los mundiales de 1998 a 2022: ocho grupos de cuatro equipos, con dos puestos para los octavos de final. De ahí en más, eliminación directa y a un solo partido hasta conocer al campeón.

¿Cuáles son los premios iniciales para los participantes?

La FIFA anunció que cuenta con un presupuesto de US$ 2.000 millones para el Mundial de Clubes, de los cuales US$ 1.000 millones se destinarán a premios a los participantes.

Los montos iniciales varían dependiendo del continente del que provenga cada equipo.

Los europeos recibirán entre US$ 12 millones y 38 millones por su participación. El monto difiere dependiendo del club.

Los segundos en la lista son los seis clubes sudamericanos, que comenzarán el torneo con una base de US$ 15,2 millones.

Detrás quedan las instituciones de Norteamérica, Asia y África, que recibirán todas US$ 9,5 millones. Por último, el Auckland City de Oceanía percibirá casi US$ 3,6 millones.

Además, FIFA destinará un fondo de solidaridad de US$ 250 millones para distribuirlo al “fútbol de clubes alrededor del mundo”, según reportó el presidente Gianni Infantino en declaraciones recogidas por la web de la federación.

Embed

¿Cuánto dinero ofrece la FIFA durante la competencia?

Durante la fase de grupos, aquellos equipos que ganen un partido sumarán US$ 2 millones en premios, mientras que por el empate añadirán US$ 1 millón.

Los equipos que lleguen a octavos de final sumarán a sus arcas US$ 7,5 millones. En cuartos tendrán otros US$ 13,1 millones y en semifinales US$ 21 millones más.

El equipo vicecampeón del torneo, en tanto, obtendrá US$ 30 millones, mientras que el campeón se llevará otros US$ 40 millones. En el mejor escenario, un equipo que gane todos sus partidos y salga campeón obtendrá US$ 125 millones.

¿Qué ganancias espera la FIFA que se obtengan del torneo?

De acuerdo a un análisis socioeconómico solicitado por la FIFA a la empresa OpenEconomics, el Mundial de Clubes podría generar hasta US$ 21.100 millones, de los cuales US$ 17.100 millones corresponden a rendimiento bruto y US$ 3.360 millones en prestaciones sociales.

De este total, US$ 9.600 millones quedarían en Estados Unidos, país en el que se crearían 105.000 puestos de trabajo por la organización de la competencia.

Parte de estos beneficios llegan a la federación gracias a los distintos acuerdos de patrocinio del torneo.

Hace años que la FIFA cuenta con el auspicio de Coca Cola y marcas como las tecnológicas Lenovo y Hisense, además de la línea aérea Qatar Airways, pero para esta edición también ha sumado a las norteamericanas Bank of America y Michelot, además del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita.

Este último es uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, con activos totales estimados en US$ 925.000 millones. En la rama deportiva, el PIF es dueño de cuatro clubes de Arabia Saudita, financia la liga y además es propietario del Newcastle United de la Premier League inglesa.

¿Cuánto cuestan las entradas y cómo se pueden obtener?

Las entradas más baratas costarán alrededor de US$ 30 para los partidos de categoría 4 (los de menos atractivos), pero los precios pueden ascender a cerca de US$ 350 en encuentros de fase de grupos.

Se pueden obtener a través de FIFA.com/tickets y páginas asociadas como Ticketmaster. No incluyen ningún costo asociado como pasajes aéreos, estadías en hoteles o trámites de visado.

La FIFA ofrece paquetes de entradas para hinchas de los clubes participantes, con precios que comienzan en US$ 36 para las fases de eliminación directa (si el equipo queda eliminado, se retorna el dinero).

¿Cuáles son las sedes, los horarios y dónde se podrá ver el Mundial de Clubes?

Sedes del Mundial de Clubes 2025 Sedes del Mundial de Clubes 2025 FIFA

Los 63 partidos del Mundial de clubes se repartirán en un total de 12 sedes de Estados Unidos: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Charlotte (Bank of America Stadium), Cincinnati (TQL Stadium), Los Ángeles (Rose Bowl Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Nashville (GEODIS Park), Nueva York (MetLife Stadium), Orlando (Camping World Stadium e Inter&Co Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field), Seattle (Lumen Field) y Washington D.C. (Audi Field).

La mayoría de los partidos se disputarán entre las 17:00 y las 23:00 (hora de Uruguay), aunque también se disputarán algunos encuentros a la medianoche.

En Uruguay todos los encuentros serán transmitidos a través de DSports, y en streaming por DGo, por Flow y algunos partidos por Disney+ Premium.