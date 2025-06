El Maestro Tabárez contó cómo le "cambió la vida" al dejar la selección uruguaya y por qué no habló más con la prensa, en la presentación de su autobiografía junto a sus exjugadores

“Eso fue lo que más sentí cuando se terminó lo de la selección, porque no me cambió la parte deportiva, me cambió la vida. Por eso tomé decisiones. Desde ese día no he dado una nota de prensa, he participado en actividades relacionadas con cosas que creo, pero se terminó", expresó.

"Además, no quiero dar la más mínima sospecha si doy opiniones", agregó. "Estamos en un momento difícil con las redes y las cosas que vienen de todos lados, y no quiero, aunque sea incidentalmente, andar alentando la negatividad de muchísimas personas que hay escondidas detrás de las redes”, sostuvo.

Por otra parte, Tabárez habló de fútbol y destacó la importancia del "gran tesoro" que tiene ese deporte en el país sudamericano, haciendo referencia a los niños que lo practican.

"En algún lugar de nuestro país, que no sé cuál es, pero que los niños juegan al fútbol, hay un niño que no lo conozco, que no sé cómo se llama, no sé ni cuántos años tiene, pero que en cualquier momento puede ser un futuro integrante de la selección mayor", puntualizó el 'Maestro'.

El recuerdo para la selección del Mundial Sudáfrica 2010 y los testimonios de sus jugadores

Asimismo, recordó a la generación que llegó a semifinales en el Mundial de Sudáfrica 2010: "No estuvimos tan lejos de ir un poquito más arriba. ¿Por qué no se puede volver a hacer? Tiene que ser un trabajo de todos, de toda la aldea".

AME5631. MONTEVIDEO (URUGUAY), 12/06/2025.- El exseleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, presenta su libro 'Las puertas de la memoria', este jueves, durante un evento en Montevideo (Uruguay). EFE/ Sofía Torres El exseleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, presenta su libro 'Las puertas de la memoria', este jueves EFE

Mientras tanto, en un mensaje enviado en un video, Suárez le pidió disculpas a Tabárez por no poder acompañarlo es "un día tan importante" y aseguró que le hubiese encantado estar con él.

"Usted siempre ha estado conmigo en todos mis momentos importantes", resaltó el goleador histórico de la celeste y actual jugador del Inter Miami.

Y añadió: "Ser partícipe de su historia a mí me enorgullece muchísimo. Disfrute mucho su día, le mando un gran abrazo. Seguramente yo vaya a disfrutar mucho leyendo su libro como todos los uruguayos".

Godín, en tanto, se mostró emocionado y destacó lo mucho que Tabárez dejó en la sociedad.

"Creo que todos lo disfrutamos. Hay que seguir disfrutándolo, seguir aprendiendo y valorizando lo que es el 'Maestro' como persona y como mentor", concluyó el exfutbolista del Atlético de Madrid.

