Náutico sigue puntero con puntaje perfecto y Woodlands metió un batacazo en el Uruguayo de hockey sobre césped

Todavía está lejos de la marca de Old Girls, que en 2023, ganó sus primeros 12 partidos. Pero paso a paso, las rojas de Carrasco y Punta Gorda se van afirmando como un firme candidato a conquistar el torneo, aunque para eso no solo se necesita una gran fase regular sino mantener también la consistencia en los playoffs.

Martina Rago hizo dos goles, la argentina Agustina Albertario, Agustina Guerrero y Chiara Appenino completaron la goleada.

Para Ivy, por ahora de floja campaña, marcó la goleadora del torneo, Belén Barreiro.

La temporada de Biguá es sobresaliente.

Batacazo de Woodlands

En el resultado más resonante que dejó la octava fecha, Woodlands derrotó 2-0 a Old Girls, para saltar al quinto puesto de la tabla de posiciones.

Un gol de Florencia Felvinczi y otro de Valentina Castagnet rubricaron la victoria del equipo de Daniel Pereira.

Buen triunfo de Seminario

El equipo más joven del torneo, Seminario, que se sumó a Primera el año pasado, logró otro importante triunfo para salir del último lugar de la tabla.

Las dirigidas por Lucía Laborde superaron 2-1 a Yacht con goles de Inés Cabrera y Lola Delafond contra uno de Martina Burgos.

Carrasco Polo y Old Sampa tuvieron fecha libre.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus GF GC Náutico 21 7 7 0 0 0 21 7 Biguá 15 7 3 3 1 3 13 6 Carrasco Polo 14 7 4 2 1 1 15 3 Old Christians 11 7 3 2 2 0 9 6 Woodlands 10 6 3 1 2 0 9 8 Old Sampa 8 7 2 1 4 1 8 19 Old Girls 7 6 2 1 3 0 13 8 Seminario 6 6 2 0 4 0 9 22 Old Ivy 3 7 1 0 6 0 15 22 Yacht 3 7 1 0 6 0 6 17

Tabla de goleadoras

Jugadora Equipo Goles 1- Belén Barreiro Old Ivy 8 2- Agustina Díaz Náutico 5 3- Agustina Albertario Biguá 4 María Eugenia Rodríguez Náutico 4

Próxima fecha

Se jugará este sábado 17 de mayo con el clásico entre Old Christians y Old Girls, Biguá contra Seminario, Carrasco Polo ante Old Sampa y Woodlands frente a Old Ivy. Náutico y Yacht tendrá fecha libre.