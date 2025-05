Las opciones que maneja Marcelo Bielsa para ocupar el vacío que deja Darwin Núñez en la selección uruguaya por la suspensión que confirmó el TAS

Entonces, Darwin jugó los partidos de la doble fecha de octubre y de noviembre, el año pasado, y en los de marzo de 2025.

Ahora, el TAS confirmó que el delantero de Liverpool debe cumplir la pena que pagará en los próximos tres encuentros, en junio ante Paraguay en Asunción y Venezuela en Montevideo, y en setiembre frente a Perú en Montevideo.

Sin Darwin Núñez, que atraviesa una sequía goleadora que en setiembre (cuando retorne a las canchas con la celeste) cumplirá 15 meses y será la más crítica de su recorrido como jugador de la selección (10 partidos sin marcar goles), Bielsa debe encontrar el sustituto para liderar el ataque.

Esta solución urgente la precisa para terminar de sellar la clasificación al Mundial en los próximos encuentros.

De acuerdo a las expresiones del entrenador de la selección y a las valoraciones que realizó, el reemplazante natural de Darwin es Federico Viñas.

El delantero llegó a Oviedo español en junio pasado y se rompió el talón de Aquiles en la preparación para la Copa América, en junio, y volvió a la actividad en octubre. Un mes después sufrió una lesión que le impidió volver hasta febrero de este año.

En su regreso a la actividad jugó 15 partidos por LaLiga y convirtió un solo gol.

Recién está retomando su mejor nivel futbolístico, después de una larga inactividad.

Viñas fue considerado por Bielsa como una opción de recambio para Darwin y en los últimos partidos, en marzo, jugó 45 minutos ante Bolivia e ingresó en los últimos 18 minutos frente a Argentina en la derrota en el Estadio Centenario.

Miguel Merentiel (Boca Juniors), fue la primera opción que tomó Bielsa en 2024 cuando a Luis Suárez no lo consideraba como sustituto de Darwin Núñez.

Merentiel jugó contra Venezuela en Montevideo en el partido de setiembre del año pasado. Luego ya no lo convocó más.

Rodrigo Aguirre (América) es una opción a la que recurre como delantero, pero no en la función de centro del ataque. Estuvo en los últimos cuatro partidos: debutó con gol ante Colombia y jugó frente a Brasil, Argentina y Bolivia.

El exdelantero de Liverpool le da a Bielsa una alternativa para el ataque y es una de las cartas que utilizará en los partidos de junio.

A Christian "Kike" Olivera (Gremio) recurre habitualmente como opción de ataque y lo utilizó como "9", frente a Ecuador en Quito, en la segunda fecha de las Eliminatorias, y fue titular ante Venezuela en el Estadio Centenario, en setiembre del año pasado, pero el delantero no dio la talla en esa posición. Entonces lo volcó como extremo y tampoco se destacó.

Uruguay's forward Cristian Olivera (L) and Venezuela's defender Nahuel Ferraresi fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Venezuela and Uruguay at the Monumental stadium in Maturin, Venezuela, on S

Cristian Olivera de la selección de Uruguay ante Nahuel Ferraresi de Venezuela

FOTO: AFP