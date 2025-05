La partida de Mujica y el silencio de la chacra: las primeras horas de la despedida de El Pepe

Pasaron también a la casa, para la despedida íntima, el cantante Mario Carrero y Sergio Varela, su vecino y dueño del quincho de los famosos asados. "El jueves estuve de mañana y cuando me iba, me dijo: 'Traete la viguela'", contó Carrero. "La traje a la guitarra, pero en primera instancia no bajé la guitarra, estuvimos hablando de todo un poco, de su etapa de ciclista y ahí bajé la guitarra y le estuve cantando".