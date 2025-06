Nafta y gasoil: ¿cómo viene la foto de los combustibles para julio?

DEUDA PÚBLICA Uruguay emitió deuda en francos suizos por US$ 400 millones

El informe oficial ya aprobado dice que en el mes móvil que va entre el 26 de mayo y el 25 de junio, el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 –incluyendo agrocombustibles– se incrementó 1,08% respecto al mes anterior. Para el caso del gasoil común , el precio ex planta que arrojó el PPI de la Ursea aumentó 6,47% comparado con el mes pasado.

A partir de esas tendencias, los proyecciones de precio surtidor marcarían un suba de alrededor de $ 0,15 para la nafta Súper 95, que actualmente se comercializa a $ 78,47 por litro; y de alrededor de $ 1,9 en gasoil 50 S, cuyo precio vigente es de $ 47,93 por litro, según cálculos de El Observador.

Esto considerando el precio referencia, el factor de estabilización o sobreprecio ($ 1,5 por litro), los impuestos, y que el resto de los componentes de la cadena como fletes y bonificaciones se mantengan sin cambios.

Los valores mencionados en esta nota son una aproximación a partir de las últimas tendencias del mercado internacional, y tienen en cuenta variables centrales como la dinámica diaria de los precios en dólares en EEUU y el valor del tipo de cambio a nivel local.

Por otro lado, fuentes del sector consultadas por El Observador indicaron que el criterio de fijación de tarifas bimestral comenzaría a regir recién en setiembre. En ese mes se definirán las tarifas tomando el promedio PPI de julio-agosto. Para julio la referencia sería el PPI de junio más el factor de ajuste.

Los incrementos registrados durante el últimos mes en los precios PPI se explican principalmente por el aumento en los precios FOB, en línea con la suba del precio del barril de petróleo, que se vio impulsado por el contexto internacional en Medio Oriente. A mediados de junio, el barril WTI aumentó unos US$ 8 en promedio, pasando de aproximadamente US$ 65 a US$ 73 por barril.

Asimismo, los fletes considerados en la metodología también registraron aumentos, lo que se traduce en un impacto al alza en todos los PPI, según Ursea. En contraste, los precios FOB del butano y del propano no mostraron variaciones significativas en este período, por lo que los PPI del GLP y del propano se mantuvieron relativamente estables. Por último, el tipo de cambio registró una baja respecto al período anterior la cual impacta en un menor incremento de todos los PPI.