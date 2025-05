"No sé si mañana voy a estar vivo, dejame disfrutar el hoy": lo que dijo José María Giménez sobre una posible venta, los uruguayos destacados en Europa y la dura crítica al calendario de partidos

Josema llegó a 350 partidos en Atlético, lo que calificó como “un orgullo”. “La verdad que es una alegría tremenda, me siento un afortunado, un privilegiado por poder disfrutar de esta situación que me está tocando vivir, disfrutándola un montón y aprovechándola para seguir creciendo, seguir aportando y seguir disfrutando de esto que es lo que más me gusta”, dijo a 100% Deporte de radio Sport 890.

El zaguero destacó a Atlético de Madrid como “una familia muy grande”. “Ha crecido muchísimo en estos últimos años, que seguirá creciendo seguramente, en el cual al final uno se siente partícipe de la situación en la que está viviendo, porque hace 15 años atrás no era lo que es hoy y eso es gracias a todos, el trabajo que se ha hecho durante estos años y al final es algo que queda, es una exigencia que cada vez va creciendo más, porque al final Atlético de Madrid hoy por hoy ya no es el Atlético de Madrid hace 5 o 6 años que se le pedía ser tercero y clasificar a Champions. Hoy por hoy ya es un equipo que se tiene que permitir soñar con ganar grandes cosas , soñar con ganar títulos y esa es la mentalidad que venimos procesando, creciendo y que vamos a dejar obviamente para toda la gente que venga y llegue al club, saber que hoy por hoy el Atlético de Madrid compite para salir campeón”.

El balance de la temporada sin títulos en Atlético de Madrid

“Los objetivos obviamente siempre son intentar salir campeón de todo lo que compitamos. Si no se puede, bueno, se intenta. Creo que hicimos una grandísima temporada hasta la eliminación de Champions, después ahí el equipo tuvo un bajón, que está con irregularidades pero obviamente es parte del fútbol, parte de después de tener un golpe tan fuerte como el que tuvimos porque obviamente nosotros sentimos que no nos merecíamos quedar fuera. Después viene la eliminación de Copa del Rey contra el Barça en un partido que fue muy competitivo. Y bueno, son cosas que van sumando y al final obviamente te golpea, pero hay que levantarse para para seguir compitiendo. Ahora tenemos el Mundial del Clubes para nosotros muy importante en el cual vamos a intentar hacer lo mejor posible porque queremos hacer una buena copa”, dijo

El momento de los uruguayos en Europa

Giménez destacó el gran presente de varios jugadores de la selección uruguaya en Europa.-

“Uno como uruguayo se alegra muchísimo ver uruguayos por el mundo triunfando, obviamente se le llena el pecho de orgullo ver a Fede (Valverde) entrando con la cinta de capitán al Bernabéu, a Ronald (Araujo) en el estadio de Barcelona, al Rodri (Bentancur) que ha pasado por una lesión hace un tiempo atrás y está ahí compitiendo a grandísimo nivel, a Darwin (Núñez) que sale campeón de la Premier, que para salir campeón de la Premier no es nada fácil, a Manu (Ugarte) que salió de Fénix, se fue Sporting y ahora está triunfando en el Manchester que va a jugar una final”.

Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez (L), Atletico Madrid's Norwegian forward #09 Alexander Sorloth (C) and Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Araujo (2R) vie for a header during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) semi-final sec José María Giménez y Ronald Araujo disputan la pelota en el aire Foto: AFP

“Te das cuenta que obviamente el tema de los uruguayos hace que al final uno se sienta orgulloso. Ver a (Santiago) Mouriño creciendo como está creciendo, jugando en el Alavés, que un chico que hace un año estaba haciendo la pretemporada y lo iban a ceder y no sabían, estaba en Zaragoza, y que vos lo ves hoy triunfando en el Alavés. Y así te puedo ir nombrando. Y la verdad que uno como uruguayo siente un orgullo tan grande y que al final hace que uno lo esté siguiendo constantemente a todos”.

Lo que dijo sobre los rumores de un posible traspaso

“Si me pongo a escuchar todo lo que sale en la prensa, lo que dicen ustedes, al final, uno se vuelve loco”, dijo Josema sobre los rumores de que Atlético de Madrid lo cotizó para ponerlo en el mercado.

“Todos los días salen cosas, dicen cosas. Uno en lo que está enfocado es en el día a día, en crecer. No sé si mañana voy a estar vivo, déjame disfrutar el hoy. Mañana ya lo veremos, quedate tranquilo que no me tomo nada mal”, comentó.

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa y como es ser capitán

“Bueno, la verdad que siempre disfruté para mí ir a Uruguay es hacerlo con un orgullo tremendo siempre que se me da la posibilidad”, dijo sobre la celeste. “Y hoy se conviven cosas diferentes. Está el tema del vestuario, del equipo, y está lo otro, lo extra, ¿no? Que obviamente son todos los días una llamada diferente, todos los días que hay que convivir con eso y tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Siempre tratando de ayudar y buscar lo mejor posible para sumar de donde uno le toca estar para el fútbol uruguayo y para la selección, que es lo que más queremos y que todo sea de la mejor manera posible para que no hayan problemas”.

Consultado por si ya pensaba en marcar un rumbo para los próximos capitanes de la selección, señaló que “el rumbo se marca solo”.

Marcelo Bielsa en la práctica de la selección uruguaya; Rodrigo Bentancur, José María Giménez, Federico Valverde, Maxi Araújo, Mathías Olivera Marcelo Bielsa en la práctica de la selección uruguaya de este miércoles Foto: @Uruguay

“El tiempo lo empieza a marcar dependiendo de lo que necesita el grupo, no todos los grupos son diferentes. Como te digo, hace 10 años los teléfonos celulares prácticamente estaban surgiendo, hoy por hoy es otra realidad, las redes sociales, esto, lo otro, el mundo cambia, los jugadores cambian, los vestuarios cambian, es todo diferente y nunca vas a poder comparar un vestuario de hoy con dentro de 10 años, es imposible. Entonces, obviamente uno como referente trata de ayudar al lado de la mejor manera posible como uno considera conveniente para poder ayudarlo desde donde pueda y para lo que pueda y al final cada uno después sabe cómo tomarlo”.

Los partidos que se vienen por Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela

“Yo creo que se encara de la mejor manera posible sabiendo que tenemos que ganar, que tenemos que sumar”, dijo Josema sobre los próximos partidos de junio. “Tenemos un partido muy duro, el primero contra Paraguay y después bueno jugamos en casa con nuestra gente que necesitamos el apoyo obviamente de la mejor manera posible para poder sacar estos resultados, los resultados que más necesitamos si queremos. Venimos de un partido muy bueno en Bolivia que fue muy duro pero yo creo que al grupo lo hizo muy bien por cómo se compitió, por cómo estaba todo el ambiente. Yo creo que va a ser nuestra fortaleza para lo que viene y saber encararlo la mejor manera posible”.

El zaguero también contó cómo han sido las charlas con Marcelo Bielsa en aspectos tácticos y dijo que en su caso se daban “sobre todo al principio”. “Obviamente, quería plasmar su idea, quería plasmar su mecanismo de juego y demás y veníamos más seguido. Hoy por hoy, ya con tantos partidos, tanta seguidilla, tampoco al final, imaginate, 200 vídeos acá, después vemos en un vídeo. Entonces creo que él ha entendido que al final cuando nos da los mensajes ahí en el complejo a nosotros nos queda y nosotros tratamos de representar de la mejor manera posible lo que él trata de explicar”.

Con respecto al cambio de juego que propone Bielsa, señaló: “Implica ser protagonista, o implica jugar con 60 metros en la espalda a veces, y obviamente más exigencia, pero bueno, eso es lo lindo del fútbol, exigirte”.

La fuerte crítica de José María Giménez al Mundial con más equipos

Giménez cuestionó el nuevo formato del Mundial de selecciones que pasa a 48 equipos, y también la mayor cantidad de partidos que tiene que jugar los futbolistas.

“Bueno, en cualquier momento nos hacen otro mundial paralelo para que jugamos más partidos, más partidos, más partidos. Creo que cada vez se piensa menos en el jugador de fútbol, se piensa más en lo económico y al final eso termina cansando mucho y termina explotando a los jugadores de una manera que obviamente a la larga trae factura”, dijo.