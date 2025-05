La buena y la mala noticia que recibió la selección uruguaya de Marcelo Bielsa sobre Darwin Núñez tras la decisión del TAS

Tras ingresar el expediente al TAS, la AUF ingresó en una larga espera, sin respuestas.

Sin definición durante siete meses, la preocupación del entrenador de la selección escaló al punto de que si no salía el fallo del TAS antes de la doble fecha de Eliminatorias de junio y si no reducían su pena, iba a arrastrar partidos de suspensión para el Mundial del próximo año.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: José María Giménez of Uruguay and during the CONMEBOL Copa América 2024 semifinal match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium on July 10, 2024 in Charlotte, North Carolina. Grant Halverson/Getty Image

José María Giménez de la selección de Uruguay, marcando a James Rodríguez de Colombia en la Copa América 2024

