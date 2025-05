Diez hitos del gobierno de José Mujica: leyes progresistas, escándalos políticos y la consagración de un mandatario como estrella global

Otros temas que hicieron ruido en su gobierno pero le quedaron al siguiente para resolver fueron el cuestionado proyecto de la minera Aratirí, el prolongado conflicto con los funcionarios judiciales y registrales que lo generó con la ley de presupuesto de 2011 en la que dejó afuera del aumento para los ministros a los jueces y fiscales -equiparados por ley- e implicaban un incremento del gasto anual de US$ 60 millones. También quedaron pendientes la reglamentación de la ley de medios y la puesta en marcha de las partes centrales de la ley de marihuana.

Diez hitos de su gobierno

1. Un pasado reciente que no lo soltó

Como tupamaro, Mujica fue uno de los protagonistas principales de los hechos de los 70, y sin quererlo eso se transformó en un karma en su presidencia. Con el procesamiento del primer militar en ejercicio, luego fallecido, Miguel Dalmao, se enardeció la interna militar. Ante el fallo de la Suprema Corte que declaró que los homicidios de la dictadura eran crímenes comunes y no delitos de lesa humanidad, el Frente Amplio buscó anular la ley de Caducidad. Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro hizo gestiones para promover ese proyecto, el presidente lo desautorizó y fue al Parlamento a pedirle a sus legisladores que no votaran la ley. Sólo Víctor Semproni le hizo caso pero logró que por la falta del voto 50, la ley no saliera. Luego llegó la condena al Estado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, y el FA insistió con otra ley interpretativa de la caducidad para impedir que los delitos prescribieran. La ley se aprobó pero la SCJ la declaró inconstitucional en 2012.

0001053743.webp Miguel Dalmao

2. Política del abrazo con la oposición

La relación de Mujica con blancos y colorados empezó muy bien. Tenía diálogo directo con Jorge Larrañaga lo que llevó a concretar acuerdos multipartidarios y le dio cargos a la oposición en el gobierno como nunca antes. En 2012 todos los partidos firmaron un acuerdo en educación, sin embargo, antes de que terminara el año el acuerdo se rompió. Luego vinieron las denuncias de jerarcas del gobierno ante la Justicia por el caso Pluna y los colorados de Vamos Uruguay renunciaron a los cargos de los entes en señal de protesta por decisiones no compartidas.

Larrañaga y Mujica hablan sobre educación Fue el interlocutor de la oposición durante el gobierno de Mujica, con quien tuvo una muy buena relación

3. La puja por la economía

Danilo Astori y José Mujica El entonces vicepresidente Danilo Astori con el presidente Mujica

El presidente no era líder de su partido y eso le trajo problemas en las decisiones por el rumbo económico. Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez el manejo de la economía había quedado en manos del astorismo pero ahora encontró obstáculos. Mujica generó un polo de contrapoder desde la OPP. El mayor logro de los mujiquistas en 2011 fue la aprobación del impuesto a la concentración de tierras, que generó una fuerte disputa entre Mujica y Astori y la Corte de Justicia lo declaró inconstitucional. Leyes para rebajar el IVA o la de bancarización, promovidas por astoristas, se aprobaron pese a la resistencia del MPP. La sanción de la ley de Participación Público Privada (PPP) también fue motivo de disputas, y en ese caso no la aprobó el Partido Comunista.

4. Pluna, un escándalo que con coletazos hasta la actualidad

El cierre de la aerolínea de bandera uruguaya que se procesó de una manera desprolija y apurada, desencadenó una crisis que se extendió y sus coletazos siguen hasta ahora. El momento más delicado fue cuando la Justicia de Crimen Organizado procesó al ministro de Economía Fernando Lorenzo y al presidente del BROU Fernando Calloia por abuso de funciones en 2013, por entregar un aval bancario a Cosmo, una empresa fantasma de origen español, para que participara del remate y simulara la compra de los aviones de Pluna. La ley aprobada a contrarreloj por el Parlamento en 2012 para sacar de la masa concursal esos aviones fue declarada inconstitucional. Los socios privados de Pluna fueron a prisión por estafa.

0001581129.webp El remate de los aviones de Pluna se realizó en octubre de 2012 N. Garrido

El actual gobierno de Yamandú Orsi será el encargado de desembolsar los US$ 30 millones para pagar el juicio internacional a Latin American Regional Aviation Holdings (Larah), el consorcio propietario de Pluna, que le ganó al Estado uruguayo el arbitraje por el cierre de la aerolínea en 2012.

5. El planchero asesinado, la inseguridad y la marihuana

El 12 de mayo de 2012 un planchero de La Pasiva fue asesinado en una rapiña y la imagen captada por las cámaras de seguridad del local se emitieron cientos de veces en los informativos, lo que generó un estado de conmoción pública que obligó al gobierno a reaccionar. Menos de un mes después el gobierno presentó un plan con 15 medidas de seguridad por “la paz y la convivencia”. La mayoría de ellos eran proyectos de ley, el más sonado fue el anuncio de estatizar la marihuana como forma de pegarle al tráfico ilegal. Luego de idas y vueltas y hasta bolazos presidenciales como pretender que los fumadores devolvieran las colillas, el proyecto se modificó para transformarlo en una regulación del mercado que permitiera el autocultivo, los clubes cannábicos y la postergada venta en farmacias.

Martes 10. Horas antes de la aprobación de la ley que regula la producción y consumo de marihuana se realizó la última marcha que pedía su aprobación. Martes 10. Horas antes de la aprobación de la ley que regula la producción y consumo de marihuana se realizó la última marcha que pedía su aprobación.

6. Tráfico de influencias en ASSE

Otro de los momentos de mayor impacto en la opinión publica fue cuando al Justicia procesó al director de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, quien fue acusado de emplear tráfico de influencias para favorecer a su sindicato desde la dirección de la institución que dirige los hospitales púbicos de todo el país. La investigación judicial probó el cobro de coimas en la Comisión de Tercerizados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) de la que Silva era el principal dirigente.

0000941143.jpg Alfredo Silva es sindicado como el hombre fuerte dentro del gremio de la salud

7. "Paraíso fiscal"

En abril de 2011 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso a Uruguay en la “lista gris” de los paraísos fiscales, luego de una presión de Argentina que pretendía acuerdos de intercambio de información tributaria, para poder acceder a información de las cuentas de sus ciudadanos en Uruguay. Cuando el entonces presidente francés Nicolás Sarkozy denominó a Uruguay como un “paraíso fiscal” se generó un shock y eso motivó una queja de Uruguay ante la embajada francesa. En diciembre Uruguay logró salir de la lista y se vio obligado a firmar acuerdos de intercambio de información con varios países, incluido Argentina.

8. "Esta vieja es peor que el tuerto"

Cristina Fernández con Mujica y Topolansky Foto: captura de X

Desde incluso antes de asumir en la presidencia, Mujica hizo todo lo posible por mejorar la relación con Argentina. En enero de 2010 viajó a Buenos Aires y restableció el vínculo. El 2 de junio recibió a Cristina Fernández en Anchorena y los piqueteros levantaron el corte al puente que mantenían desde 2006. Pero la relación siguió siendo tormentosa. El episodio más sensible fue el dragado para Martin García en el que los gobiernos no pudieron ponerse de acuerdo y en torno al cual surgieron denuncias de presuntos intentos de soborno. En 2013 Mujica tuvo un desliz frente a un micrófono abierto en el que hablando sobre la presidenta argentina se lo escuchó decir "esta vieja es peor que el tuerto", que tensó más el vinculo. No cesaron los problemas en comercio, turismo y puerto.

9. La llegada de los sirios

La exposición mundial de Mujica aumentó en los últimos tres años de su gobierno por varios asuntos como la despenalización del aborto, ley de marihuana, matrimonio homosexual y por la llegada de refugiados sirios, que lo ilusionó con la posibilidad de ganar el Premio Nobel de la paz, galardón para el que lo propusieron en dos oportunidades. Sin embargo, la llegada de los refugiados estuvo llena de problemas y la segunda tanda, prevista para febrero siguiente a dejar su mandato, fue suspendida. Esta política se cortó en el gobierno de Vázquez.

10. El guerrillero en la Casa Blanca y el acuerdo por Guantánamo

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvgmg23j7d5o En sus 5 años como presidente y sus décadas de político, Mujica conoció a muchos líderes de todo el mundo. Aquí se lo ve en la Casa Blanca junto a Barack Obama en 2014. Getty Images

Con la llegada de Mujica al gobierno el vínculo con Estados Unidos se enfrió, sin embargo uno de los momentos más simbólicos fue cuando se reunió en salón oval de la Casa Blanca con el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Allí terminó de cerrar el acuerdo para traer a Uruguay a seis reclusos de Guantánamo y darles calidad de refugiados. Una vez más, la inserción de esos presos estuvo rodeada de dificultades pero le sirvió para hacer buena letra con Estados Unidos que prometió seguir mejorando la relación bilateral. También mantuvo un muy buen vínculo con Julissa Reynoso, la embajadora de EEUU en Montevideo, con quién llegó a tener un amistad personal.

Anuncios que se hicieron humo

Ministerio de la Presidencia: "El futuro gobierno tendrá un Ministerio de la Presidencia a cargo de Bonomi", era el título de una nota del semanario Búsqueda en la que el presidente electo anunciaba en 2010 que iba a crear una nueva cartera para que se haga cargo de asuntos políticos. Esa idea hecha anuncio de Mujica, nunca vio la luz.

Plebiscitos consultivos: "El gobierno prepara un proyecto de ley para habilitar la consulta popular en los temas más polémicos como el aborto o Aratirí", fue el título principal del semanario Búsqueda del 16 de junio de 2011. Mujica proponía en esa nota realizar un cambio legal para que el gobierno pudiera poner a consideración de la ciudadanía los temas polémicos. En su audición de M24 habló de su posición favorable a los "plebiscitos consultivos". Nunca lo mandó al Parlamento y ni siquiera lo llevó al papel como proyecto.

Subsecretario y ministro: "No concibo cambiar el subsecretario sin cambiar el ministro", había dicho en El Espectador en 2011. Luego lo hizo. Sacó a Pedro Bounomo de Economía, a Daniel Garín en Ganadería, Jorge Patrone en Vivienda y a María Simón en Educación. En todos los casos dejó a los ministros.

Uso de reservas: el 3 de diciembre de 2009 dijo en Búsqueda que quería usar parte de las reservas del país para financiar obras de infraestructura. "Reconstruir las vías en algunos tramos, construir un puerto, eso lo hace el Estado en todas partes del mundo". Al astorismo no le gustó esa idea y no prosperó.

Usar dinero de las Afap: para realizar obras de infraestuctura el presidente anunció en 2011 buscaría la forma de que las AFAP inviertan en el rubro. No se concretó.

Instrucción militar a los adictos: en marzo de 2010, pocos días después de asumir, anunció que haría "algo fuerte" para combatir el consumo de pasta base: aislar a los adictos y darles "instrucción militar" o hacerlos trabajar en el campo. Apenas lo dijo los distintos sectores Frente Amplio se opusieron y no llegó a mandar el proyecto de ley ante las diferencias en la interna del gobierno.

Mayores de 70: el 25 de marzo de 2010 dijo que enviaría "en unos días un proyecto al Parlamento que habilite a los jueces a liberar o disponer la prisión domiciliaria de presos mayores de 70 años". Las resistencias en el FA también lo frenaron.

Gordo de fin de año para construir escuelas: En enero de 2011, al enterarse que el "Gordo de fin de año" había quedado vacante con $ 75 millones, al presidente José Mujica se le ocurrió que ese dinero podía usarse para construir escuelas. Se lo declaró al semanario Búsqueda, pero luego no lo concretó.

Reforma del Estado: En los primeros días de gobierno dijo en 2010 a Búsqueda que pretendía que la reforma del estado sea un "eje principal" de su gobierno y que quería un "presupuesto por resultados". Esa idea quedó en el aire y la reforma del Estado se desdibujó tanto que la ley del estatuto del funcionario público original sufrió decenas de modificaciones.

Extranjeros para trabajar: En un discurso que dio en el LATU el 1° de marzo de 2010 ante invitados de todo el mundo, dijo que iba a hacer un plan para atraer a indígenas latinoamericanos y jubilados extranjeros a Uruguay, como forma de mejorar la tasa demográfica. No lo hizo

