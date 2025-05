De qué murió José Mujica: la lucha del expresidente contra el cáncer de esófago y cómo pasó sus últimos días

MURIÓ MUJICA La razón por la cual el expresidente José Mujica no tuvo hijos y su relación con Lucía Topolansky

Estuvo nueve días internado en el sanatorio de Casmu a raíz de complicaciones en su tratamiento. Desde entonces, se alimentó por sonda gástrica que le colocaron. El expresidente si pudo asistir a votar a las elecciones de octubre y noviembre del pasado año.

A inicios de 2024, Mujica reconoció en conversación con Búsqueda la presencia de metástasis en el hígado. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas”, señaló el político.

“Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué", sentenció en esa oportunidad el expresidente.

Mujica participó en la ceremonia de asunción de Yamandú Orsi como presidente de la República y en otro acto del Frente Amplio, en el que le realizaron un homenaje.

Sin embargo, no asistió a votar el pasado domingo en las elecciones departamentales. Su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, sí fue a votar y no dio declaraciones a la prensa.

Más tarde, ese mismo domingo Topolansky aseguró que Mujica estaba "en la meseta" y "a término".