Compras web por Temu sin efecto negativo en importaciones de vestimenta y calzado

La franquicia de encomiendas internacionales permite la llegada de artículos por hasta US$ 200 y 20 kilos por vez. Si se cumplen esos requisitos, los envíos no pagan aranceles de importación.

Esa segunda explosión despertó la crítica del comercio formal que se sintió afectado por el avance de la franquicia en perjuicio de las ventas locales. Sin embargo, los datos de importaciones del primer cuatrimestre no muestran un freno.

Las compras del rubro de prendas de vestir y complementos, de vestir, excepto de punto fueron por US$ 44 millones entre enero y abril de este año, según datos aduaneros. El crecimiento en relación a igual período de 2024 fue de 9%. Dentro del segmento hubo importaciones de pantalones largos, cortos y shorts para mujeres o niñas por US$ 5,2 millones. También de abrigos, chaquetones y capaz para mujeres o niñas (US$ 4,7 millones), trajes y conjuntos para hombres (US$ 4,1 millones) y camisas y blusas para mujer (US$ 2,1 millones), entre otros. Los principales proveedores fueron China, España y Brasil.

Otra partida de vestimenta es la de prendas y complementos, de vestir, pero de punto. En este caso, las importaciones fueron por US$ 76,5 millones, con una suba interanual de 13,4%. En ese segmento hubo compras de suéteres “jerseys”, “pullovers”, cardiganes y chalecos de fibras sintéticas por US$ 11,2 millones; del mismo producto, pero de algodón, por US$ 9,6 millones y t-shirts y camisetas de punto por US$ 7,4 millones. Los vendedores más destacados fueron China, Basil y Bangladesh.

0028369195.webp Según Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, las empresas de moda suelen no poner precios a la ropa que exhiben en las vitrinas para hacer que las personas no piensen en el precio y se prueben grandes cantidades de ropa en los probadores. Getty Images

En el caso del calzado, las compras externas fueron por US$ 41,6 millones en el primer cuatrimestre con aumento interanual de 6,4%. Allí resaltaron las importaciones de calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil por US$ 12 millones; los demás calzados por US$ 6,2 millones y calzado con suela de caucho y parte superior de cuero vacuno por US$ 4,9 millones. Los principales orígenes de los productos fueron China y Brasil.

Reclamos de los comerciantes

La Cámara de Comercio ha seguido de cerca el crecimiento de las compras web en el exterior a través de Temu. Semanas atrás, el presidente de la gremial, Julio César Lestido, se reunió con Yamandú Orsi. “Las compras a través de plataformas digitales al exterior están pegando fuerte al comercio”, dijo el empresario tras la reunión.

En una presentación en el Parlamento, los empresarios informaron que las importaciones de vestimenta -desde afuera del Mercosur- pagan 20% de arancel, 5% de tasa consular, 22% de IVA, 10% de adelanto de IVA y 15% de adelanto de IRAE.

A eso debe sumarse la tasa de escáner, certificado VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior), licencias automáticas de importación y gastos de despacho y logísticos hasta que la mercadería llega al puerto de Montevideo.

Por eso, entienden que los comerciantes formales asisten a una competencia desigual frente a las compras por internet. Como primera medida solicitaron flexibilizar algunos de esos tributos y apuntaron a la tasa consular y los aranceles.