Uno de cada tres niños es pobre en Uruguay, según nueva metodología adoptada por el INE

20160123 ARCHIVO Asentamiento Aquiles Lanza. La IMM no renovó el contrato con la ONG que se encargaba de la limpieza, y la basura se acumula en las calles de varios asentamientos. Pobreza / FOTO: L. CARREÑO

“Sería el peor de los titulares decir que la pobreza se duplicó porque son dos métricas totalmente distintas”, dijo Bisogno.

El estudio indicó que descontado el margen de error (0,9%), la pobreza disminuyó en 2024 (17,3%) en comparación con 2023 (19,7%).

En Montevideo, el guarismo fue de 17,5% y de 17,1% en el interior. “Esto es un desafío para el gobierno, porque la territorialidad de la pobreza cambió. Antes estaba más concentrada en Montevideo”, añadió.

La nueva medición releva cuatro criterios: consumo calórico, hacinamiento, saneamiento y educación. Con ellos se analiza si el hogar está en una situación crítica o no. Si dos o más de esos criterios no son satisfactorios, el hogar es crítico. El informe oficial indicó que la línea de pobreza se construye teniendo en cuenta la canasta básica de alimentos, el número de integrantes del hogar y la canasta básica no alimentaria.

Andrea Macari, directora de estadística sociodemográfica del INE, explicó que la diferencia entre las dos mediciones (8,3% contra 17,3%) se explica por la desactualización de la canasta básica de 2006.

20250509 Marcelo Bisogno, Andrea Macari. Presentación de nueva linea de Pobreza, INE. Marcelo Bisogno y Andrea Macari del INE, durante la presentación de los datos de pobreza en Uruguay Foto: Inés Guimaraens

En el caso de Montevideo, la canasta básica total se incrementó 7,8% en la comparación de las dos mediciones; la básica alimentaria aumentó 11,7% y la no alimentaria un 6,2%. En el interior las subas fueron de 25,3%, 3,6% y 39,9%, respectivamente.

En la capital las mayores variaciones se verificaron en prendas de vestir y calzado (28%), comunicaciones (117%) y recreación y cultura (57%). En el interior se constataron variantes en prendas de vestir y calzado (85%), comunicaciones (201%) y transporte (83%).

Macari expuso que se registró un significativo aumento de las comunicaciones, consistente con la expansión y el acceso a la telefonía celular. En el caso del interior del país resaltó el aumento en el rubro de transporte que coincidió con la expansión del parque automotor que se observó en los últimos años.

A su vez, la indigencia cerró en 2024 en 1,5%. En este caso, el cambio de metodología evidenció más las diferencias: con la base de 2006 se habría ubicado en 0,3%.

Pobreza infantil y por franja etaria

El nuevo método empeoró los datos de la pobreza infantil respecto a la estimación realizada para 2023. El anterior informe anual señaló que la pobreza en menores de seis años había sido de 20,1% (con un margen de error de 2%).

20170927 ARCHIVO. Barrio Las Láminas en Bella Unión, asentamiento conocido en 2003, luego de la crisis, cuando la tasa de mortalidad infantil duplicaba a la del resto del país a causa de la desnutrición. TAPA DIARIO / FOTO: I. GUIMARAENS_20171008184221_00 Pobreza infantil Inés Guimaraens

Este viernes, el INE informó que el guarismo en el cierre de 2024 fue de 32,2% (con un margen de error de 3,1%). Es decir, uno de cada tres niños de esa franja son pobres en Uruguay. En la franja de entre 6 a 12 años fue de 28,1%; entre 13 y 17 de 27,5%; entre 18 a 64 de 15,4% y de 65 o más año de 6,3%.

Luego de la presentación, Bisogno afirmó que “lamentablemente la pobreza sigue siendo dramáticamente infantil; sigue siendo alta”.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo que la situación de pobreza infantil es mayor a la prevista y eso incide en la agenda más directas de políticas. “Estábamos midiendo la pobreza con una brújula desactualizada”, expresó.

Por último, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló ayer por la tarde que existe un consenso político respecto a priorizar la pobreza infantil. “Estuvo en todos los programas de la campaña electoral, los candidatos firmaron un compromiso. Pero tenemos que animarnos a correr la cortina”, sostuvo.