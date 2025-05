¿Cuándo asume Ancelotti en Brasil? El DT de Federico Valverde en Real Madrid confirmó la fecha y dejó una reflexión: "El fútbol, como la vida, son aventuras que empiezan y acaban"

De esa forma, el DT anunció que no estará al frente de Real Madrid para el próximo Mundial de Clubes.

VARSOVIA , 13/08/2024.- El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti (d), y el Uruguayo Fede Valverde (i) en el entrenamiento del equipo este martes en Varsovia, en la víspera del partido de la Supercopa de Europa de fútbol que enfrenta a su El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti y el uruguayo Fede Valverde Foto: EFE

"La CBF saca este comunicado porque desde el día 26 soy entrenador de Brasil. El Madrid sacará el comunicado cuando él quiera, no hay ningún tipo de problema", dijo Ancelotti antes de subrayar que lo que ha hablado con el club blanco "es absolutamente personal".

Ancelotti y una separación amistosa con Real Madrid

El entrenador, el más laureado del Real Madrid con 15 títulos, tres de ellos de Champions, aseguró que su marcha ha sido una separación amistosa.

"El fútbol, como la vida, son aventuras que empiezan y acaban. Siempre he tenido en cuenta que esto iba a acabar. Lo he pasado muy bien, todos lo han pasado muy bien creo, pero en todo en la vida hay un momento que se acaba", señaló.

"Mi seriedad y mi profesionalidad me piden acabar bien aquí y, a partir del día 26, hablaré de mi nuevo desafío. Nunca he tenido un problema con el club y nunca lo voy a tener", agregó.

Ante las críticas de la prensa por la actitud del vestuario, Ancelotti aseveró que no faltó "látigo" y que no se arrepiente de ninguna decisión.

Carlo Ancelotti.jpg Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP

"Lo he pasado fantásticamente aquí y quiero seguir así los últimos 15 días que me quedan aquí. He sacado lo máximo que podía de mí mismo y los títulos hablan", insistió.

Un Ancelotti que dejará el Real Madrid como el técnico más laureado de su historia, con 15 títulos: 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.

Palmarés que no pudo engrosar este 2025 al no ganar Copa del Rey, Liga de Campeones ni Liga. A pesar de esto, aseguró no sentir “frustración” por acabar su aventura en el Real Madrid sin celebrar un título.

“Si el día que llegué aquí me dicen que iba a ganar 11 títulos en cuatro años -otros cuatro en los dos de su primera etapa- lo firmaría con sangre. Esta temporada no ha salido bien por muchas cosas, pero en la evaluación general de este periodo ha sido inolvidable”, explicó.

El italiano se escudó en que sus conversaciones internas con el club respecto a su futuro es "absolutamente personal” para no explicar cuándo le comunicaron que, a pesar de tener contrato una temporada más, no seguiría al frente del Real Madrid.

AFP y EFE