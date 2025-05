Marcelo "Sapo" Sosa, ex barra de Nacional, comenzó su carrera como representante de futbolistas y fue impulsado por Edgardo "Chino" Lasalvia

Además, aclaró que nunca se consideró “jefe” de la hinchada . “Nunca me gustó ponerme ese título, porque nunca me consideré jefe de nadie, siempre fui uno más”, señaló y consideró que el término “referente” era más correcto.

NACIONAL El debut de Francisco Montero en Nacional: el apodo que le pusieron los relatores albos en honor a su abuelo leyenda tricolor y la no mención a su padre ex Peñarol

“Siempre estuve a la cabeza, tratando de que la hinchada de Nacional ganara sus clásicos con el tema de los recibimientos, la pirotecnia, era el encargado de ese tipo cosas... El mote jefe nunca me gustó”, señaló El Sapo, quien, como informó Referí, en 2017 dejó su tarea en Nacional.

Impulsado por Edgardo “Chino” Lasalvia, ex barra de Peñarol

Tras dejar la tribuna, se sumó a un grupo de representantes y en setiembre pasado se lanzó por su cuenta. Actualmente está al frente de la empresa de representación de futbolistas Grupo SNG Star National Group, donde comenzó junto a su “amigo” Fernando Cañarte, exjugador y exentrenador.

Sobre los futbolistas que representa, dijo que son “más que nada juveniles”.

Entre los jugadores de Primera mencionó a Martín González, una de las figuras de Boston River. “Si van apareciendo casos de Primera vamos analizándolo y viendo si les damos una mano”. Además, trabajaron en la transferencia de Christian Tizón de Danubio a Juan Pablo II College de Perú.

Consultado por si tenía jugadores de Nacional, dijo que no tener muchos. “Trato de no mezclar lo que fui dentro del club con mi trabajo”, señaló. “Tengo pocos jugadores, alguno”.

Sosa también destacó que recibió el impulso de Edgardo “Chino” Lasalvia, ex barra de Peñarol devenido en representante de varios jugadores de renombre.

Edgardo Lasalvia y Facundo Torres Edgardo Lasalvia y Facundo Torres

“El que más me fomentó de tirarme por mi cuenta es un amigo que empezó casi en el mismo lugar que yo, pero en la vereda del frente, Edgardo Lasalvia, el Chino, es un amigo y uno de los que más me fomentó a que buscar a mi empresa porque me veía condiciones para trabajar en esto. Fue uno de los que me encaminó para que me tirara por mi cuenta”, señaló.

Sobre cómo lleva adelante su tarea en un mundo de negocios y empresarios, dijo que lo hace “bien”. “Lo que tengo y tuve siempre fue diálogo con todo el mundo”, señaló. “Tengo excelente relación con casi todos los grupos de representación, los conozco a todos, porque a lo que trabajaba en el fútbol y estaba adentro de Nacional, conocía a los contratistas también".

“Si veo que es un mundo bastante complicado, en el sentido de cómo se trabaja, pero vamos viendo día e ir creciendo de a poco”, comentó el representante, quien destacó que le da mucha importancia a la parte humana de los jugadores.