Santiago Sánchez no fue a votar pero fue elegido como nuevo presidente del básquetbol de Peñarol en lo que la alianza siente como una derrota política contra Ignacio Ruglio

Esta se compone por los consejeros que apoyaron la candidatura de Evaristo en las elecciones de noviembre de 2023 y Edgardo Novick, quien fue el secretario general de Ruglio hasta que presentó su renuncia el pasado 27 de diciembre.

Por la alianza, concurrieron al consejo Marcos Acle como suplente de Novick, el actual secretario general Rodolfo Catino, Guillermo Varela y Nicolás Ghizzo. Los cuatro se abstuvieron.

El único voto en contra fue el de Evaristo, que era el candidato de la alianza para volver a tomar la conducción del básquetbol, cargo en el que estuvo entre 2020 y 2023 hasta que Ruglio lo sacó, luego de que en junio de 203 Evaristo renunciara a la secretaría general de Peñarol y se lanzara a las elecciones como opositor de Ruglio.

Esta decisión adoptada por Sánchez se asimiló en la alianza como una derrota política porque se considera que el ofrecimiento de Ruglio de darle el básquetbol a Sánchez se hizo con la intención política de que el dirigente pase a ahora a apoyar al oficialismo.

Si eso pasa, el oficialismo volverá a tener mayoría de 6-5 para la toma de decisiones en el consejo.

Cuando Novick fue elegido como secretario general de Peñarol en lo que se consideró una movida de Ruglio para tener mayoría de 6-5 en el consejo, Sánchez opinó en nota con Referí lo siguiente: "Creo que Edgardo va a votar lo mejor que considere para Peñarol en cada una de las circunstancias. No estoy convencido realmente de que Edgardo vaya a tomar una una postura para definirla de alguna manera como obsecuente, no me lo imagino de ninguna manera así. Creo que él va a trabajar por Peñarol, que va a aceptar ese cargo para ser parte de lo que él quiere que es ayudar a Peñarol pero no validando cosas con las que no esté de acuerdo. Esa es un poco la postura que tenemos que tener nosotros, que ahora tenemos que olvidarnos de la votación y ser 11 directivos que se dividan tareas para trabajar por el bien de Peñarol".

Sánchez se llamó a silencio en la jornada de este martes.

Pero ahora, todos los ojos del consejo estarán puestos en sus decisiones y el tiempo dirá si sigue apoyando a la alianza como bloque y porque en las elecciones apoyó la candidatura de Evaristo, si pasa a sumar su voto en las decisiones para el oficialismo o si, como cuando le tocó opinar sobre Novick, valorará en forma independiente y según cada circunstancia, lo que considere mejor para Peñarol.