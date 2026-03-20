Nuevos precios récord para los corderos y la exportación de carne ovina

El sostenido ascenso de precios de la carne ovina exportada acumula un salto de 20% o US$ 1.300 por tonelada en las últimas ocho semanas, con un récord histórico de US$ 7.517 en los últimos 30 días , según el registro del Instituto Nacional de Carnes (INAC) al sábado 14, y a la vez el valor de los corderos sigue volando .

La referencia de valor en la carne embarcada es un 54% superior a la de hace un año, cuando el promedio era de US$ 4.888 por tonelada.

Este incremento supera largamente al del precio del ganado ovino a faena, de 4% en el mismo lapso desde US$ 5,60 a US$ 5,82 según los promedios semanales de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

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Los movimientos en los valores se reflejaron en el quinto mes de baja para la Relación Hacienda/Exportación de los corderos, un indicador con el que INAC calcula el peso del valor de la hacienda en relación al de la carne y que es una señal de los márgenes promedio del negocio.

Esta relación bajó de 1,005 en octubre de 2025 a 0,842 en febrero, último dato disponible, y que debería volver a bajar en marzo.

La fuerte demanda internacional presiona al alza los valores en un mercado con oferta reducida y que se expresa en una caída de 31% en los volúmenes de carne ovina exportadas hasta el 14 de marzo 2026 respecto al mismo periodo de 2025.

La preocupación del sector está centrada en la disrupción de los mercados de Medio Oriente por la guerra, una región que en febrero concentró el 58% del volumen embarcado repartido entre Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Egipto, Jordania y Líbano.

Faena de ovinos cayó a menos de 10 mil cabezas

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En lanares la demanda se mantiene sostenida, con muy poca oferta y valores que siguen al alza con referencias del promedio semanal de ACG más 10 centavos en los negocios corrientes.

La faena ovina se mantiene en niveles bajos y en la última semana cayó un 13% a menos de 10 mil cabezas.

La oferta de lanares para la industria es muy escasa y los precios, como se indicó, siguen subiendo a un ritmo de cinco centavos semanales y se acercan a los US$ 6 por kilo de promedio para los corderos y a los US$ 5 en el caso de las categorías adultas, ovejas y capones.

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Lanas: cautela por la guerra corta la racha de subas

Una demanda más selectiva y cautelosa por los efectos de la guerra en Medio Oriente frenó el ascenso del mercado lanero australiano luego de un salto de 28% en los precios en 2026.

Históricamente las guerras han afectado a la baja al mercado de la lana, por más que en un contexto de crisis de oferta petrolera es su posición como fibra natural que compite con la producción textil que depende de derivados del petróleo.

El Indicador de Mercados de Este (IME) se situó en US$ 12,46 con una baja semanal de 2% y de 1,8% en moneda australiana con referencias de AU 17,51, una referencia 57% superior a la de un año atrás y más alta desde mediados de 2019.

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El mercado –principalmente textiles chinas– comenzó a tomar en cuenta el nuevo escenario de costos de los insumos por la disparada del petróleo encima de US$ 100 el barril.

La moderación en los negocios llevó a una baja semanal en la colocación desde el 92% hasta el 87% de los fardos si bien la oferta fue menor.

En los lotes de mayor calidad en el rango de lanas superfinas por debajo de las 18 micras la corrección fue menor, del orden de 1%.

Los negocios en el mercado lanero se retrajeron ante la disminución de la oferta y los valores se mantienen estables y con referencias por lanas Merino certificadas de 18 micras entre US$ 10,5 y US$ 11 por kilo, en el eje de las 19 micras US$ 10 por kilo vellón y US$ 9 en lanas certificadas de 20 micras.