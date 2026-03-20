Ocho verdades sobre el agro en una de las calles de la Expoactiva Nacional

Más del 80% de los ingresos por exportaciones que Uruguay logra cada año son generados por el sector agropecuario , que además explica con su gestión el 7% del PBI en forma directa y tiene influencia sobre el 25% , según se destacó en la Expoactiva 2026 .

Las exportaciones de bienes de Uruguay —incluyendo las realizadas desde zonas francas— totalizaron US$ 13.943 millones en 2025, lo que implicó un crecimiento de 5% frente al año anterior, según informó Uruguay XXI. Fue un récord. Carne vacuna, celulosa, soja y lácteos fueron, en ese orden, los cuatro rubros principales. Entre los 10 con mayor impacto solo uno no corresponde al sector de los agronegocios. Del total de ingresos señalado el sector ganadero explica el 34%, el forestal el 20% y el agrícola el 19% (por citar solo a los tres con más incidencia).

Marcos Otheguy, presidente del BSE, en la Expoactiva: "Somos un socio estratégico de este sector"

Scotiabank en la Expoactiva: estar al lado del productor, para escucharlo y fabricarle una solución a medida

Ese es uno de ocho mensajes especiales que las autoridades de la Asociación Rural de Soriano (ARS), entidad organizadora de la 29ª Expoactiva Nacional, trasladan a los visitantes durante la muestra de este año, que comenzó el miércoles 18 y se extenderá hasta este sábado 21 de marzo, en el campo de actividades que la gremial posee, cuyo acceso está en el km 255 de la ruta 2.

Las informaciones, expuestas en cuatro grandes carteles con mensajes distintos en cada lado, conforma una propuesta destacada en una de las calles internas del predio, justo la que nace apenas se ingresa al campo de exposiciones.

Por lo tanto, cada una de las 30 mil o más personas que en los cuatro días visita la tradicional muestra de tecnología activa inevitablemente se topa con las reflexiones.

Son datos que una buena parte de la sociedad no conoce, en algunos casos hasta los propios productores se sorprenden al leerlos.

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"¿Sabías qué?"

La propuesta de la Rural de Soriano, presidida por Jorge Andrés Rodríguez, se denomina: ¿Sabías qué?

Una de las informaciones, especialmente valiosa para el equipo de directivos de la muestra, es que la Expoactiva fue la primera muestra activa organizada por una asociación de productores y que, además, fue el ámbito en el que por primera vez se conocieron las tecnologías destete precoz, siembra directa y silo bolsa.

En uno de los carteles se indica que por cada litro de gasoil que el productor paga hay un aporte de más de $ 3 para subsidiar el boleto urbano y suburbano en la capital, uno de los factores que instala un elevado precio de un insumo de los más trascendentes para la actividad productiva.

Otros aspectos que se resaltan mediante esta propuesta son lo que ha permitido el desarrollo de la biotecnología: disminuir a la mitad el uso de insecticidas y casi totalmente en maíz; utilizar productos más amigables con el medio ambiente para el control de malezas; y aumentar los niveles de producción.

Se señala, en otro de los carteles, que para prevenir la erosión en los suelos los productores agrícolas uruguayos han invertido más de US$ 100 millones en cultivos y que la totalidad del área de agricultura en el país está bajo un plan que monitorea los niveles de erosión, no permitiendo excederse de determinados niveles de sustentabilidad.

También que el productor con lo que genera y comercializa contribuye al accionar del Instituto Nacional de Carnes y al del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

Lo mismo pasa con el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), cuyas viviendas se construyen con el apoyo de los productores a través de la venta de lana, carne, leche y granos.