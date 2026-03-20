Marcos Otheguy, presidente del BSE, en la Expoactiva: "Somos un socio estratégico de este sector"

Marcos Otheguy, presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE) , destacó que Uruguay es "el país que tiene la mayor penetración de los seguros agropecuarios de América Latina y eso ha sido de la mano de nuestro banco" , durante el acto inaugural del stand del banco en la Expoactiva Nacional .

En una entrevista que allí concedió a El Observador, Otheguy, entre otras consideraciones, como anuncios especiales de vínculos con el Banco República (ver más adelante), al evaluar una zafra agrícola de verano complicada por el déficit hídrico expresó: "Aunque este vuelva a ser un año malo para la agricultura, en el que vamos a pagar muchos siniestros, una fortaleza en el sector productivo es que para la próxima zafra sin dudas el Banco de Seguros del Estado como siempre va a estar asegurando a sus clientes, pase lo que pase, con las ganas intactas y seguramente con propuestas que, como siempre, nuestros equipos de trabajo irán mejorando".

El BSE es patrocinador oficial y uno de los principales expositores en la muestra de tecnología innovadora para el sector productivo que organiza la Asociación Rural de Soriano (ARS), que comenzó el miércoles 18 de marzo y culminará este sábado 21, es la edición Nº 29 de una actividad creada en 1992, que sucede ahora en el campo demostrativo que esa gremial posee a la altura del km 255 de la ruta 2.

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¿Qué valor tiene para el BSE participar en la Expoactiva Nacional?

Es fundamental ser parte de esta exposición, felicitamos a la Asociación Rural de Soriano, realmente nos gusta mucho estar acá, es muy importante, tiene mucha utilidad para el banco. Somos la aseguradora del agro, tenemos el 72% de los seguros de agro, si hablamos de montes forestales prácticamente el 99%, por ejemplo. Este año logramos cerrar más o menos entre cultivos de invierno y de verano 870.000 hectáreas aseguradas en una superficie agrícola de 1.400.000 hectáreas, es realmente una presencia relevante. Somos el país que tiene la mayor penetración de los seguros agropecuarios de América Latina y eso ha sido de la mano de nuestro banco.

Estamos para ser un socio estratégico de este sector Estamos para ser un socio estratégico de este sector

A propósito de este momento de déficit hídrico, con una emergencia agropecuaria declarada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en gran parte del país, ¿qué ha sucedido con el seguro de rendimiento?

Tenemos 200.000 hectáreas de seguro de rendimiento, que es el seguro pensado y creado para el déficit hídrico, teníamos capacidad de suscribir hasta 300.000 hectáreas y la verdad es que creo que muchos productores pensaron que después de la seca grande del año 2023 iban a pasar cuatro años para tener una nueva seca importante y nos estamos dando cuenta que la variabilidad climática cada vez es más difícil, impredecible... por eso instamos a que el productor se asesore y esté asegurado, nosotros estamos para ser un socio estratégico de este sector, que es un sector estratégico para el Uruguay, claramente no estamos ganando dinero acá y esto es posible porque somos una empresa pública, muchas veces cuando se discute la importancia o no de tener una empresa pública hay que tener en cuenta, por ejemplo, después de aquel 2023 todo el sector privado no aseguró en el agro y el banco siguió asegurando, porque ese es nuestro mandato, ese es nuestro rol y lo vamos a seguir cumpliendo.

¿Cuál es la situación financiera del BSE?

El banco está muy sólido, por eso no solo sostiene sino que mejora sus servicios incluso en momentos adversos en el país, tuvimos ganancias por US$ 144 millones el año pasado y transferimos a rentas generales US$ 75 millones. Por lo tanto, a veces en algunos años hay que perder en algún sector, pero si es un sector estratégico para el país hay que apuntalarlo igual, porque acá se le va la vida al Uruguay. Ese es nuestro rol y ese es el rol de una empresa pública, estar al servicio no sólo de su actividad, no sólo de las cosas que hace, sino tener una visión de más largo plazo, más integradora y aportarle al desarrollo del país, que en definitiva es sumar para el desarrollo de su gente.

Hay que seguir avanzando en formas de gestionar los riesgos y los seguros, sin duda, son una herramienta fundamental, pero hay otra, el riego Hay que seguir avanzando en formas de gestionar los riesgos y los seguros, sin duda, son una herramienta fundamental, pero hay otra, el riego

¿Cómo ha visto al productor en las charlas que ha tenido en estas horas durante su presencia en la Expoactiva Nacional?

El productor siempre está pensando en lo que sabe hacer que es producir, lo veo en ese sentido con fuerza, como siempre pasa, aunque le toque una zafra complicada, que no es la primera vez que ocurre, con dificultades pero sale adelante. En lo climático, esta zona particularmente, Soriano y alrededores, es la más compleja aunque llovió recientemente y hay lluvias previstas para estos próximos días, pero estamos en el corazón de la zona agrícola del Uruguay y obviamente los productores y todos los que están relacionados con su gestión están golpeados. Por eso es que entendemos hay que seguir avanzando en formas de gestionar los riesgos y los seguros, sin duda, son una herramienta fundamental, pero hay otra, el riego, esa tecnología es muy valiosa, porque no podemos seguir dependiendo un clima cada vez más adverso, por suerte vemos que hay en el gobierno una mirada muy decidida sobre estimular el riego y eso nos parece que acompaña de manera ideal a toda esa gestión de los seguros de la que hablé, porque el riesgo es una manera estratégica de gestionar ese riesgo, por lo tanto ojalá que demos pasos importantes en ese sentido.

Se potencia la sinergia del BSE con el BROU

Hoy, previo al estreno del stand del BSE, se anunció un progreso relevante, con base en el vínculo con el Banco República, ¿de qué se trató?

Nosotros desde que asumimos el año pasado nos juntamos con Álvaro García, presidente del Banco República, para pensar un sistema público, un sistema de banca pública integrado. La actividad financiera bancaria y la actividad de los seguros es absolutamente complementaria en el mundo, ya se habla de banca seguro, ya no se habla de banca por un lado y de seguro por el otro. Somos dos empresas líderes, el Banco República en el sistema financiero y nosotros en materia de seguros, es fundamental asociarnos, lo venimos haciendo desde el año pasado y en diciembre largamos a través de las tarjetas del BROU, de la tarjeta de crédito, un seguro de atención médica para viajeros y de cobertura de accidentes personales tanto para el titular de la tarjeta como para su cónyuge y los hijos menores. Ahora lo estamos incorporando ese mismo servicio en la tarjeta Visa BROU. También estamos dando un paso mucho más ambicioso que es empezar un piloto en una sucursal del BROU, en este caso en la de San Jacinto, en Canelones, para ofrecer los seguros del Banco de Seguros del Estado como complemento de los servicios financieros del BROU. Si esto sale bien, que yo estoy seguro que va a salir bien, la idea es empezar a extenderlo al resto de las sucursales del BROU. Y un sueño que yo tengo y que se lo he planteado a Álvaro García, que es algo que lo compartimos, es que en los próximos años podamos tener una tarjeta BROU-BSE, creo que tenemos la capacidad de instalar esa en estos próximos años.

DSC_0198 El prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, participó en el acto inaugural del stand del BSE en la Expoactiva Nacional, acompañando a los directores de la aseguradora oficial.