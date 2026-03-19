Scotiabank en la Expoactiva: estar al lado del productor, para escucharlo y fabricarle una solución a medida

Estar al lado del productor, por ejemplo ahora en la Expoactiva , escucharlo, dialogar para entenderlo del modo adecuado y fabricarle una solución a medida , como hace un sastre al crear un traje personalizado, es una actitud fundamental para Scotiabank, destacó Mauro Besio, ejecutivo de Negocios Rurales de esa institución financiera .

Una vez más, Scotiabank con un stand de gran porte y diversas actividades, tiene una presencia relevante en la Expoctiva Nacional, la muestra de tecnología innovadora que organiza la Asociación Rural de Soriano (ARS), estrenada este miércoles 18 y que se realizará hasta este sábado 21 de marzo en el predio de actividades ubicado en el km 255 de la ruta 2.

Sobre la decisión de ser parte de la Expoactiva, “estamos desde los inicios, nos encanta acompañar a la organización, al principio fue un gran desafío para ver cómo se desarrollaba todo, me acuerdo, pero con alegría vimos que se ha consolidado como un gran evento y es una oportunidad que tenemos como banco para estar bien cerca de la realidad productiva, ¿qué mejor que un espacio como este?”.

A medida que fueron pasando los años, mencionó, “ la Expoactiva fue creciendo (está en marcha la edición 29), fue tomando una dimensión cada vez más importante y nosotros en la interna del banco fuimos tomando decisiones, participando cada vez más diferentes sectores del Scotiabank, ya no solamente lo que es Agro, porque incluimos Seguros, Banca Pyme, Banca Corporativa… hay un gran trabajo de marketing durante todo el año para poder mostrar al banco en el campo , algo que nos gusta mucho hacerlo y ni que hablar hacerlo acá, como en todas las grandes exposiciones”.

"Hay una enorme inversión en tecnología en el agro"

Cada Expoactiva, complementó, “para nosotros es un momento ideal, no solo para conocer la realidad, también para estar bien cerca de cada una de las empresas y productores y ver los nuevos equipos que se presentan, algo que año a año realmente nos deja impactados, acá comprobamos que permanentemente hay una enorme inversión en tecnología en el agro, el empresario tiene esa actitud constante de buscar tecnología, no deja de pensar en cómo brindar mejores soluciones y el productor no deja de pensar en cómo tomar las mejores decisiones para ser más eficiente al producir, y acá se juntan esos dos grandes protagonistas, el que ofrece la tecnología y el que la utiliza, y está Scotiabank para darles una mano”.

Besio añadió, sobre momentos de cambios más dinámicos, que “capaz hace algunos años, cuando esto recién arrancó, uno estaba más acostumbrado a que el empresario y el productor mantenían una maquinaria por varias zafras, pero hoy eso cambió totalmente, la necesidad de mejorar los rendimientos, que es una de las variables que el productor puede manejar, demanda inversión y ahí, como dije, venimos nosotros con el tema del financiamiento, sumando nuestro aporte al esfuerzo del resto de los actores”.

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Consultado sobre un momento de tensiones y cambios desafiantes, por lo climático, el tema precios y stocks en los mercados, los costos productivos y hasta lo geopolítico, el ejecutivo de Scotiabank puntualizó que “el empresario está acostumbrado a este tipo de avatares, si no es el rendimiento es el precio, siempre algo lo desafía, no es que lo tomemos con naturalidad, lo vemos muy preocupados y muy ocupados, en ese sentido al productor sinceramente lo vemos atendiendo la emergencia… pero sobre todo viendo hacia adelante”.

“Yo, que recorro todo el país, porque es una preocupación constante del banco el estar en la cancha, vemos que hay lugares donde el tema del déficit hídrico afectó más que en otros, hay distintas realidades, es difícil que un momento bueno o malo sea igual para todos, es por eso mismo que nuestra gestión se basa en que nos adaptamos, es como que hacemos el traje a medida en función de lo que necesite el productor”, apuntó.

Soluciones de Scotiabank: "Un traje a medida"

Dependiendo de la característica del productor y del sistema productivo, del momento del año también y de otros factores que siempre hay que considerar para verlo todo, sin descuidar nada, “trabajamos con mucha dedicación para crear ese traje a medida, capaz que hay productores que necesitan seis meses más, otros un año más, capaz necesitan financiamiento para cierto tipo de inversión, por ejemplo estamos viendo desde hace años un vínculo más estrecho y muy positivo entre la ganadería y la agricultura, un rubro puede ayudar al otro según el momento, eso es una herramienta que debemos tener en cuenta, acá cada vez estamos usando más el Fideicomiso Ganadero Uruguayo, que no es solamente para el ganado, porque con el ganado se puede tomar una línea de crédito con destino a fortalecer la agricultura, por ejemplo en estos tiempos ni que hablar para invertir en equipos de riego”.

Si necesita una financiación adicional, debido a justamente el tipo de variables que lo afectaron, estudiamos su caso en particular, lo escuchamos, hablamos, dialogamos mucho, para construir la mejor propuesta Si necesita una financiación adicional, debido a justamente el tipo de variables que lo afectaron, estudiamos su caso en particular, lo escuchamos, hablamos, dialogamos mucho, para construir la mejor propuesta

Besio, a propósito de esa actitud de escuchar para dar la mejor respuesta, creando una solución específica para cada necesidad, mencionó que “ni que hablar que el productor puede venir con ideas, con propuestas, con sugerencias, estamos abiertos en el banco para trabajar en la solución en conjunto, con el productor y en la interna del banco entre la parte contable y la productiva, para ensamblar todo”.

Para el banco, expuso, “ponerse del lado del productor, entenderlo, comprender su posición, es algo fundamental”.

Vínculo estratégico

Por eso mismo, reiteró, “estar acá, en la Expoactiva, hablar con la gente, charlar un buen rato, con el que ofrecer la tecnología o el servicio y el que la demanda, es algo estratégico cada año”.

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Cuando un productor arrima a otro productor

Finalmente, tras una consulta puntual, Besio admitió que “cuando un productor arrima a otro productor al banco, ahí hay una satisfacción especial, porque sentimos que estamos haciendo las cosas bien, pero además eso cuando pasa nos desafía el doble, porque nos obliga a seguirle dando la mejor respuesta que podamos al productor que nos conoce y es cliente y al que se arrima con una necesidad, cuando eso pasa es una satisfacción”.