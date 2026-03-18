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Un adolescente de 15 años fue detenido tras persecución policial en Tacuarembó: manejaba un auto cargado con mercadería de contrabando

Durante la persecución, el adolescente circuló a alta velocidad, realizó maniobras imprudentes y llegó a desplazarse a contramano

18 de marzo 2026 - 9:31hs
GR1

Un adolescente de 15 años fue detenido en Tacuarembó, tras una persecución policial vinculada a un presunto caso de contrabando, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Regional Norte de la Guardia Republicana, en apoyo a personal de la Dirección Nacional de Aduanas, que seguía un vehículo sospechoso desde la intersección de las rutas 5 y 29, en la localidad de Manuel Díaz.

Según informó la Policía, el automóvil había evadido controles previos, por lo que se dispuso un operativo de intercepción. En ese marco, se instaló un punto de control en el kilómetro 393 de la ruta 5, con el objetivo de enlentecer la circulación y detener la marcha del vehículo.

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Sin embargo, al llegar al lugar, el conductor no acató las señales lumínicas ni las órdenes de detención, aceleró en dirección a los efectivos y continuó su huida hacia el centro de la ciudad. Durante la persecución, circuló a alta velocidad, realizó maniobras imprudentes y llegó a desplazarse a contramano.

Finalmente, el vehículo fue interceptado y el conductor identificado como un adolescente de 15 años.

Tras su detención, intervino la Fiscalía de 2° Turno, que dispuso la inspección del automóvil —autorizada por un familiar responsable—, la actuación de Policía Científica y la toma de declaración del menor en presencia de un adulto.

En el interior del vehículo se constató la presencia de diversos alimentos, presuntamente de contrabando. El automóvil fue incautado y las actuaciones continúan, a la espera de la resolución de Aduanas y de las disposiciones judiciales correspondientes.

Temas:

adolescente Tacuarembó contrabando

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