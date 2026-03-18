El uruguayo Tiago Palacios marcó dos golazos en el triunfo de Estudiantes de La Plata ante Gimnasia de Mendoza: mirá los videos

El uruguayo Tiago Palacios fue la gran figura del triunfo de Estudiantes de La Plata, al convertir dos golazos para dar vuelta el resultado ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza y sellar el triunfo 2-1 en condición de visitante, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura de Argentina .

Estudiantes, con Fernando Muslera también como titular, logró revertir el resultado en un partido áspero, con el terreno de juego resbaladizo y luego de que Gimnasia de Mendoza se haya adelantado en el marcador al término del primer tiempo.

El local se puso en ventaja al final del tiempo al sacar provecho de un error en la defensa del Pincha . Tras una buena acción colectiva, la pelota ya estaba perdida para el equipo mendocino. No obstante, llegó una doble falla que derivó en el gol de Agustín Módica , en el único remate hacia los tres palos en los 45 minutos iniciales.

Franco Saavedra trepó por la banda izquierda en soledad, enganchó y casi cayéndose logró tirar el centro que rebotó en el defensor y quedó en los pies de Mikel Amondarain, que no pudo controlar con comodidad, se le fue larga la posesión y en ese momento de duda entre los jugadores de Estudiantes, volvió a aparecer Saavedra para meter el centro y que Módica la empuje solo en el segundo palo.

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Doblete de Tiago Palacios para Estudiantes de La Plata

En la segunda etapa, Gimnasia quiso defender la ventaja lejos de su arco sin demasiada claridad y Estudiantes intentó encontrar el rumbo para atacar con Edwuin Cetré sumándose al ataque, en medio de enormes imprecisiones de ambos conjuntos.

El tanto del empate fue un golazo espectacular de Tiago Palacios luego de fabricarse una buena acción personal: el uruguayo con la pelota controlada logró girar con la marca y cuando encontró el espacio sacó un remate extraordinaria desde media distancia y la colgó en el ángulo superior izquierdo del arquero de Gimnasia.

Posteriormente, a los 20 minutos del segundo tiempo, Meza metió el centro desde la derecha para Guido Carrillo marcado por dos defensores, quién controló y se apoyó en Palacios, que estaba completamente solo en la puerta del área, y abrió la cara interna de su pie izquierdo para colocar el balón junto al palo izquierdo y establecer su doblete y el 2-1 definitivo.

Gol Palacios 2 ESPN

Con la victoria, Estudiantes cortó dos derrotas seguidas y saltó al segundo puesto del grupo A, a cuatro puntos del líder Vélez, mientras que Gimnasia de Mendoza sigue perdiendo terreno en medio de su obligación por sumar y escapar de la zona del descenso.