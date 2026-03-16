Se retiró del fútbol Sergio Romero, el arquero compañero de Cavani, que ganó el oro en Beijing 2008 con Argentina, y que le arruinó la Copa Libertadores 2023 a Nacional

Sergio Romero decidió retirarse del fútbol profesional este lunes luego de haber defendido a su último club, Argentinos Juniors con 39 años recién cumplidos.

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Chiquito, como lo apodan, tuvo algunas propuestas en el mercado pasado para mantenerse en la actividad al menos en 2026, pero por cuestiones familiares decidió poner punto final a su carrera.

Según informó él mismo, quiere seguir en el fútbol, pero como director técnico.

El golero, quien comenzó su carrera en las inferiores de Racing de Avellaneda, esperó el llamado de este club luego de que el chileno Gabriel Arias se fuera a Newell's Old Boys, pero el mismo no llegó.

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Una gran historia en el arco

Chiquito Romero se mantiene como el arquero argentino con más presencias en la historia de la selección argentina con 96 partidos.

De lejos lo sigue Emiliano "Dibu" Martínez con 57.

Luego de ser campeón del mundo sub 20 en Canadá 2007 y lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Romero fue convocado al combinado mayor por Diego Maradona y fue titular en el Mundial de Sudáfrica 2010.

También fue figura en la Copa del Mundo de Brasil 2014, en la que Argentina perdió la final ante Alemania.

Luego de Racing, defendió a AZ Alkmaar de Holanda, Sampdoria de Italia, Monaco, Manchester United, donde consiguió varios títulos y se mantuvo durante seis temporadas a pesar de no poder ganarse la titularidad, en el que fue compañero de Edinson Cavani, con quien también compartió posteriormente equipo en Boca Juniors.

También defendió a Venezia de Italia previo a los xeneizes.

El último pico de rendimiento en su carrera profesional fue a lo largo de la Copa Libertadores 2023, en la que se lució en las tandas de penales ante Nacional, Racing y Palmeiras, pero perdió la final ante Fluminense.

Aquí se puede ver cómo se lució Chiquito Romero ante Nacional: