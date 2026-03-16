Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Se retiró del fútbol Sergio Romero, el arquero compañero de Cavani, que ganó el oro en Beijing 2008 con Argentina, y que le arruinó la Copa Libertadores 2023 a Nacional

El golero que perdió la final del Mundial 2014 con Argentina ante Alemania, colgó los guantes a sus 39 años

16 de marzo 2026 - 15:25hs
Sergio Romero

Sergio Romero decidió retirarse del fútbol profesional este lunes luego de haber defendido a su último club, Argentinos Juniors con 39 años recién cumplidos.

Chiquito, como lo apodan, tuvo algunas propuestas en el mercado pasado para mantenerse en la actividad al menos en 2026, pero por cuestiones familiares decidió poner punto final a su carrera.

Según informó él mismo, quiere seguir en el fútbol, pero como director técnico.

El golero, quien comenzó su carrera en las inferiores de Racing de Avellaneda, esperó el llamado de este club luego de que el chileno Gabriel Arias se fuera a Newell's Old Boys, pero el mismo no llegó.

Diego Dunajec fue el árbitro de Albion-Defensor Sporting
FÚTBOL

Diego Dunajec explicó por qué para él desde el VAR no hubo penal a Leonardo Fernández en la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 y el drama que le cambió la forma de encarar la vida

La presentación del partido entre Albion y Peñarol para el Torneo Apertura
FÚTBOL

La presentación de Albion para enfrentar a Peñarol el pasado sábado como "el clásico original", del fútbol uruguayo

Una gran historia en el arco

Chiquito Romero se mantiene como el arquero argentino con más presencias en la historia de la selección argentina con 96 partidos.

De lejos lo sigue Emiliano "Dibu" Martínez con 57.

Luego de ser campeón del mundo sub 20 en Canadá 2007 y lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Romero fue convocado al combinado mayor por Diego Maradona y fue titular en el Mundial de Sudáfrica 2010.

También fue figura en la Copa del Mundo de Brasil 2014, en la que Argentina perdió la final ante Alemania.

Luego de Racing, defendió a AZ Alkmaar de Holanda, Sampdoria de Italia, Monaco, Manchester United, donde consiguió varios títulos y se mantuvo durante seis temporadas a pesar de no poder ganarse la titularidad, en el que fue compañero de Edinson Cavani, con quien también compartió posteriormente equipo en Boca Juniors.

También defendió a Venezia de Italia previo a los xeneizes.

El último pico de rendimiento en su carrera profesional fue a lo largo de la Copa Libertadores 2023, en la que se lució en las tandas de penales ante Nacional, Racing y Palmeiras, pero perdió la final ante Fluminense.

Aquí se puede ver cómo se lució Chiquito Romero ante Nacional:

Embed - ASÍ FUERON LOS PENALES | Boca 2 (4) - (2) 2 Nacional - Copa Libertadores 2023

Temas:

Sergio Romero Argentina Copa Libertadores 2023 Alemania Nacional Edinson Cavani Manchester United Boca Juniors

Seguí leyendo

Las más leídas

Felipe Cairús
POSICIONES

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el final de la jornada del domingo: tres líderes y pueden ser cuatro

Leo Gargano celebra su gol ante el tejido
FÚTBOL

La celebración contra el alambrado del hijo de Walter Gargano, tricampeón uruguayo con Peñarol, y el comentario de su mamá Miska; mirá el video

Ancelotti cuida a Valverde para LaLiga y en la Copa del Rey comienza en el banco
URUGUAYOS

El divertido mensaje de Carlo Ancelotti a Federico Valverde y lo que dijo sobre los tres goles del uruguayo en Real Madrid

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain disputó la media maratón de Nueva York: arrancó con parcial para récord nacional de 5k pero luego abandonó

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos