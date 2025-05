Ruben Sosa habló sobre Lucas Villalba: lo comparó con su velocidad, le pidió una "fotito" especial y destacó la "mejora" de Nacional

Con respecto a los futbolistas, Sosa expresó: "Es un plantel de grande jugadores, con experiencia, juventud... Tenemos todo. A veces los resultados no se dan, la pelota no entra o pasa algún descuido y nos hacen un gol, pero yo lo veo concentrado y como equipo, no están jugando individualmente. Están tratando de asegurar el gol, lo veo mejor".

También opinó sobre las nuevas incorporaciones: "Yo creo que los que vinieron, acertaron en elegirlos. Hay que adaptarse a Nacional, hay que adaptarse a lo que es Los Céspedes, a lo que es el hincha. Vinieron con una alegría bárbara, arrancaron mas o menos y hoy en día están jugando de titular. Yo creo que es normal que vengan algunos de otros países y de repente vuelan enseguida. Los jóvenes también, a veces 'el debut es rápido' y todos los periodistas dicen que es un fenómeno y después se me queda, tiene una caída y después vuelve a ser el pibe que creemos. La verdad Nacional tiene una cantera que va a seguir sacando".

Ruben Sosa sobre el presente Lucas Villalba

En otra línea, Ruben habló sobre Lucas Villalba y el presente que está teniendo el futbolista: "No me sorprende la velocidad que tiene porque también lo hace en el entrenamiento y tiene la velocidad que tenia yo, la tira para adelante y no lo paran. Quizás no tiene el regate o el tiro que tenía yo, pero el resto lo tiene. La velocidad, es muy inteligente, no se apura en las jugadas porque cuando tenés velocidad y no levantas la cabeza para ver quién está en el medio, es inútil. Vas contra todos, contra tres o cuatro defensas. Y él sabe hacer la pausa. Lo que tiene lo aprovecha al 100%, lo hace también en los entrenamientos, es un velocista".

Miramar Misiones vs Nacional por el Torneo Apertura 2025 Lucas Villalba y Nicolás Rodríguez.jpeg Lucas Villalba celebra su gol junto a Nicolás Rodríguez FOTO: LEONARDO CARREÑO

También se refirió a su futuro y como lo ve a largo plazo: "Tiene que ser consciente de que tiene que dar todo acá, no pensar en la salida ya. Yo siempre le digo a los jugadores que vienen de afuera o los que están acá, no me gusta que se vayan sin ganar nada. Nacional es para ganar. Y yo lo que le digo es que trate de pensar en Nacional, recién empieza él. '¿No querés una fotito de campeón uruguayo?' Y después sí decida ir, porque todos nos fuimos, pero dejar una fotito en la cocina con todas las fotos de los campeones que han pasado, es un orgullo", sentenció.