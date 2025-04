Náutico sigue líder con puntaje perfecto en el Uruguayo de hockey sobre césped y Jimena García resaltó las fortalezas de su equipo

"Estamos muy unidas, fluyendo mucho y disfrutando el proceso. Creo que Náutico es un equipo con excelentes jugadoras, de las cuales muchas están en la selección, y eso nos da un plus en el ritmo de juego".

"Todo equipo tiene como objetivo salir campeón. Tenemos un equipo sólido tanto adentro como afuera de la cancha, las de Primera y las de Reserva, y yo creo que eso te acerca un poco más al objetivo. El año pasado se nos escapó por un pelito, por detalles que que hay que corregir", expresó García quien pasó un importante aviso para la temporada 2025: "Este año estamos preparándonos para evitar eso".

Carrasco Polo al acecho en la segunda posición

Carrasco Polo se sigue haciendo fuerte en su espectacular cancha de agua y el sábado derrotó 1-0 a Biguá despojándolo de su invicto.

El único gol del partido lo hizo Sol Amadeo.

El sábado, Polo recibirá a Náutico en un auténtico partidazo.

Old Christians en ascenso

Con un gol de Paula Carvalho, Old Christians derrotó como local 1-0 a Old Sampa y saltó al tercer lugar de la clasificación superando la línea de Biguá.

Así fue el gol de Carvalho, vigente y determinante a los 33 años.

20250426 Gol de Paula Carvalho, Old Christians hockey sobre césped

Primer triunfo de Old Ivy

Después de cuatro derrotas consecutivas, Old Ivy logró su primer triunfo de la temporada al golear 6-2 a Seminario.

Belén Barreiro se convirtió en la primera jugadora en la temporada en marcar tres goles. Los otros los hicieron la peruana María José Fermi, Paula Bellini e Isabel Zanella.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo

Equipo Puntos Náutico 15 Carrasco Polo 14 Old Christians 11 Biguá 10 Old Girls 6 (+7) Old Sampa 6 (-2) Woodlands 3 (-2) Old Ivy 3 (-3) Yacht 3 (-9) Seminario 3 (-14)

La próxima fecha

Se jugará este sábado 3 de mayo con los siguientes partidos: Old Girls vs Biguá, Carrasco Polo vs Náutico (en el gran partido de la fecha), Yacht vs Woodlands y Old Ivy vs Old Sampa. Tendrán jornada libre Old Christians y Seminario.

Tabla de goleadoras