Náutico tuvo un arranque perfecto en el Uruguayo femenino de hockey sobre césped

Carrasco Polo es el único escolta luego de golear 4-1 a Old Ivy con goles de Florencia Peñalba , en dos ocasiones, Agustina Domingo y Agustina Suárez. Belén Barreiro hizo el único tanto de Old Ivy que está último tras perder los cuatro partidos y por ahora no repite sensaciones de su 2024 donde se metió en playoffs y le dio gran lucha al campeón Old Girls en cuartos de final.

Old Girls se recuperó de su caída con Náutico la fecha pasada y le hizo pagar los platos rotos a Old Sampa con un rotundo 8-0.

Los goles del equipo de Matías Pereiro fueron de Elisa Civetta, en tres oportunidades, Lucila Gomensoro en dos, Justina Arregui, Cecilia Casarotti y Paula Pérez.

Biguá está igualado en el tercer puesto con Old Girls tras un arranque invicto en tres partidos jugados.

Liderado por la argentina Agustina Albertario, recientemente desvinculada de Las Leonas, Biguá empató 1-1 con Old Christians un gol de Martina Cazet. Para el equipo del trébol marcó Milagros "Pìnky" Seigal.

El empate llevó el partido a shoot-out donde el ganador suma un punto bonus.

Como ante Woodlands, al que venció 3-1 tras empate 1-1 en la tercera fecha, Biguá se impuso 4-1 en los penales australianos con una actuación sobresaliente de su arquera María De León, uruguaya que estuvo viviendo en Argentina y Bélgica y que este año se hizo dueña del arco de Villa Biarritz, luego de que Agustina Sánchez diera un paso al costado por motivos personales.

En los penales, marcaron para Biguá la leona Albertario, Guerrero, Mari y Duarte fallando solo Agustina Alles.

La quinta fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

El sábado jugarán Carrasco Polo vs Old Girls, Seminario vs Old Christians, Yacht vs Biguá, Woodlands vs Old Sampa, mientras que tendrán fecha libre Náutico y Old Ivy.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC Náutico 12 4 4 0 0 13 6 Carrasco Polo 7 3 2 1 0 11 1 Old Girls 6 3 2 0 1 12 3 Biguá 6 3 1 2 0 5 3 Old Christians 5 4 1 2 1 5 4 Woodlands 3 3 1 0 2 4 5 Yacht 3 3 1 0 2 4 6 Old Sampa 3 4 1 0 3 4 15 Seminario 3 3 1 0 2 4 12 Old Ivy 0 4 0 0 4 6 13

Tabla de goleadoras del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped