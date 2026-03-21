El uruguayo Mauro Arambarri volvió a convertir un gol para ayudar al Getafe a vencer al Espanyol por LaLiga de España: mirá el video

El uruguayo Mauro Arambarri volvió a anotar un gol para la victoria del Getafe por 2-1 contra el Espanyol de visitante, que ayudó al equipo de Madrid a escalar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación a Europa en LaLiga de España .

Con el también uruguayo Leandro Cabrera como titular en la zaga, Espanyol comenzó mejor en su casa, pero el VAR no lo ayudó . A los 15 minutos Cyril Ngonge anotó de volea para los periquitos, pero su tanto fue anulado por un offside milimétrico . A los 33 Ramón Terrats puso otro tanto de cabeza, pero el trazado de líneas le volvió a ahogar el grito a los locales.

Getafe, que además de Arambarri también tuvo desde el arranque a Martín Satriano , aprovechó su suerte y anotó dos goles en los descuentos de la primera mitad. Primero fue Domingos Duarte , que conectó de cabeza un centro de tiro libre de Luis Milla y puso el 1-0 .

Cuatro minutos después llegó el gol de Arambarri , nuevamente desde la pelota parada: Milla envió un córner al centro del área, Duarte cabeceó al palo derecho y allí apareció solo el centrocampista uruguayo, que empujó la pelota y anotó el segundo para el Getafe.

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Es el sexto gol de Arambarri en la presente temporada, en la que lleva jugados 29 partidos, todos como titular y con más del 90% de los minutos disputados. Con este último tanto el uruguayo se convirtió en el máximo goleador del conjunto azulón en la temporada, junto a Borja Mayoral.

A los 67 minutos Roberto Fernández anotó el descuento para el Espanyol, tras conectar de cabeza un centro de Rubén Sánchez en una mala salida del golero David Soria.

Arambarri salió a los 84 minutos en lugar de su compatriota Sebastián Boselli, en un final de partido en el que el local se fue contra el arco del Getafe, encontrando en varias ocasiones grandes atajadas de David Soria que permitieron a los azulones mantener el resultado.

Con esta victoria, el equipo dirigido por José Bordalás trepó a la octava posición de LaLiga con 38 puntos, superando por un punto a un Espanyol que no gana hace 12 partidos. El conjunto de Madrid pasó de pelear el descenso a estar a tres puntos del Celta, el último equipo ubicado en zona de clasificación a copas europeas.