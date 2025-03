Agustina Albertario, jugadora de Las Leonas, arrancó el Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped con todo en Biguá

Se disputó el sábado la primera fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped donde la argentina Agustina Albetario , integrante de la selección de su país, Las Leonas , anotó dos triunfos y su equipo, Biguá, arrancó con buen pie venciendo a Old Sampa.

Compañeras y cuerpo técnico destacaron la humildad en la disposición para entrenar y jugar, pero también la capacidad de liderazgo para hacerle aportes al cuerpo técnico y a las compañeras.

La Leona no asumió un liderazgo personal, para jugar para ella, para sacarse a todas las jugadoras rival de encima e intentar anotar sino todo lo contrario: intentó siempre asociarse, jugar en equipo y llevarlo adelantes poniendo al colectivo primero.

El cuerpo técnico de Biguá lo complementan Santiago Bicca como asistente y Emiliano Fajardo como preparador físico.

Agustina Mari y Belén Aicardi fueron promovidas a Primera esta temporada en un plantel que tendrá a cuatro sub 18 ya incorporadas fijas al plantel: Agustina Guerrero, Paulina Catena y Juana y Clara Borthagaray.

"Con un cuerpo técnico prácticamente nuevo, el objetivo es seguir fortaleciendo el equipo con las nuevas generaciones, sumar jugadoras con experiencia y reforzar nuestra identidad como un equipo competitivo. En esta primera parte de la temporada, el gran desafío es meternos en los playoffs", dijo Costas a Referí.

Old Sampa por mejorar lo de 2024

Diego Correa se sumó al cuerpo técnico de Bettina Bocca con los preparadores físicos Juan Martín Montero y Gonzalo Opertti.

"Como objetivo nos proponemos consolidar el equipo y seguir sumando en grupo todas juntas. Y también entrar a playoffs de Oro", dijo una de las referentes del plantel, Lucía Lamberti.

Sampa terminó penúltimo en la fase regular el año pasado, tres puntos adelante de Seminario y luego fue eliminado en semis de Copa de Plata por Biguá.

Las tetracampeonas de Old Girls iniciaron con triunfo

20241209 Old Girls Old Christians final playoffs, Campeonato Uruguayo hockey sobre césped. Foto: Instagram @hockey.uy Old Girls Foto: Instagram @hockey.uy

Old Girls, tetracampeonas el año pasado tras ganarle una final increíble a Carrasco Polo con significativas ausencias, le ganó el sábado 2-0 a un combativo Yacht.

Sol Martínez y Paula Pérez marcaron los goles del triunfo del equipo que sigue dirigiendo Matías "Melli" Pereiro.

Patricio Draper sigue como entrenador de Reserva de Old Girls, Eduardo Olivera en Intermedia y Manuel Álvarez como preparador físico de todas las categorías.

El equipo campeón sufrió tres bajas: la goleadora y capitana Milagros Algorta por embarazo, la argentina ex Leona Magdalena Fernández Ladra porque al igual que el año pasado comenzó la temporada jugando en Argentina, y Paula Costa porque se tomó un año de descanso deportivo.

Volvieron al plantel superior cuatro referentes del club: Valentina Filippelli, Virginia invernizzi, Soledad Casarotti, Andreina Requena y Candelaria Giménez.

Tres sub 18 fueron promovidas al primer equipo: Inés De Posadas (ya debutó el año pasado), Josefina Lorenzo y Justina Pilorget.

"Hicimos una pretemporada atípica porque tenemos muchas jugadoras en la selección, pero el club es muy grande y éramos 50-60 jugadoras por práctica, de lunes a jueves desde el 3 de febrero. Este año tenemos el gran objetivo de conseguir el pentacampeonato. Es un objetivo grande, ambicioso e iremos partidos a partido, paso a paso, pero es la meta que nos trazamos para este año", dijo a Referí la capitana Josefina Costa.

Yacht quiere dar un salto al top 4

Yacht, eliminado en cuartos de final el año pasado por Old Christians, sigue contando con Anastasia Olave como entrenadora quien sumó al cuerpo técnico a Matías Rivoir.

El plantel se mantuvo con su gran figura, Manuela Vilar del Valle jugando una temporada más en KHC Dragons de Bélgica.

"Queremos entrar mínimo cuartas a los playoffs; el año pasado nos quedamos en el quinto puesto, que nos dejó contentas pero no conformes. Será cuestión de ir trabajando todo el año para eso. Los playoff ya sabemos cómo son. Obvio que aspiramos a ganar, pero me parece que el objetivo principal va más en hacer un año prolijo y ganando para poder entrar entre los primeros cuatro", dijo a Referí una de las referentes del equipo, Sabrina Garaza.

Goleada de Náutico en el debut

Náutico, el equipo más goleador de la temporada pasada (90 goles en 27 partidos de fase regular) abrió el año goleando 4-1 a Seminario.

Los goles fueron de Agustina Taborda, Agustina Díaz, María Eugenia Rodríguez y Lupe Curutchague. El tanto de Seminario lo hizo Lola Delanfond.

En Náutico sigue Martín Ocampo como entrenador y se mantienen las mismas jugadoras del año pasado lideradas por Guchi Taborda, Jimena García, Lupe Curutchague, Manuela Vidal, Chiara y Carolina Curcio, y Lucía Dieste, entre tantos talentos.

Seminario busca otro año de crecimiento

Debutante el año pasado, Seminario mantiene a Lucía Laborde como entrenadora con el mismo cuerpo técnico.

No arrancó la capitana Milagros Layerle que se recupera de una lesión de rodilla, Jimena Pérez también está en recuperación por una operación e Inés Pesce está de viaje de Ciencias Económicas.

Inés Cabrara, que ya jugó en Primera con edad sub 18, sigue integrada al primer equipo.

"Con la experiencia del año pasado buscaremos mejorar ciertos aspectos importantes para lograr mayor estabilidad y ascender en la tabla", contó Laborde.

Sólido debut de Old Christians

Old Christians, que fue la sensación de los playoffs el año pasado al eliminar a Carrasco Polo en la final perdiendo luego por penales ante Old Girls, mantuvo a Jimena Bouzas como entrenadora, y en el debut derrotó 3-1 a un diezmado Old Ivy.

Paula Carvalho marcó dos goles y Clara Arrospide el otro. El tanto de Ivy fue marcado por Julieta Olarán.

Bouzas mantuvo al mismo cuerpo técnico con Gabriel López de asistente y Florencia Jaurena de preparadora físico.

Pia Filippini no comenzó el año por viaje de Ciencias Económicas y Sol Cardoso, quien emigró por un proyecto personal.

Fueron ascendidas al primer equipo la sub 18 Emma Lagomarsino y Clara Arrospide también sub 18 pero que integra la preselección junior que este año tendrá Mundial.

Old Ivy con nuevo entrenador

Lucas Cantaro, exayudante de Costas en Carrasco Polo, se convirtió en el nuevo entrenador de Ivy que mantiene a figuras como Belén Barreiro, Carolina Vega o María José Correa.

Varias integrantes del plantel protestaron por la fijación de la fecha en el día Internacional de la Mujer y Ivy se presentó con un plantel con muchas bajas.

Carrasco Polo dirigido por una jugadora histórica

Tras cesar a Nacho Costas, Polo apostó por la contratación de Bettiana Ceretta, quien estaba radicada en Estados Unidos.

Se trata de una jugadora histórica que fue campeona sudamericana en Santiago 2000 y medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003. Bouzas también integró esos planteles.

Martin García es el asistente técnico y Agustín Oviedo el preparador físico.

"Tenemos un equipo muy sólido y completo al que sumamos jugadoras sub 18 con gran proyección", dijo Ceretta.

"Luego de inaugurar nuestra cancha de agua en noviembre, es importante disfrutar nuestros partidos de local. Continuar con el gran nivel competitivo y regularidad en todo el campeonato, como sucedió en el 2024. También es esencial para nosotros continuar desarrollando y creciendo humanamente y deportivamente, tanto en el plantel superior como las inferiores", agregó.

Woodlands con Constanza Barrandeguy de arranque

El año pasado, Woodlands comenzó con su gran figura, Constanza Barrandeguy, recuperándose de una rotura de ligamentos. Cuando volvió, el equipo mejoró sustancialmente y llegó igualar a Old Ivy en la zona de clasificación a playoffs, pero quedó afuera por saldo de goles. Luego ganó la Copa de Plata, en final contra Biguá.

Daniel Pereira será este año el entrenador del equipo, en lugar de Diego Correa. En Reserva estará Nicolás Perdigón.

"Creo que este es el primer año que arrancamos con casi todo el plantel. Alguna lesión hubo durante la pretemporada, pero nada que lleve muchos meses de recuperación o afuera como nos pasó en los últimos años", declaró Barrandeguy.

"Como primer objetivo tenemos crecer partido a partido durante el año y entrar a playoffs que el año pasado después de muchos años de estar, no estuvimos. Pero ir paso a paso. Hay mucha expectativa para este año", agregó.

Carrasco Polo y Woodlands tuvieron libre en la primera fecha.