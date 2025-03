El hockey sobre césped uruguayo celebró 25 años de su primera hazaña: la conquista del Sudamericano de Chile 2000

En 1997, al retornar a Uruguay, el entrenador dio charlas para otros directores técnicos y se hizo cargo de la selección junior que disputó el Panamericano de Santiago.

Ahí Uruguay perdió con Chile y Canadá en el grupo superando a Venezuela y Bermuda por 3-0. El equipo terminó quinto.

En 1998, Uruguay vuelve a disputar el Campeonato Sudamericano, algo que no hacía desde Maldonado 1991, en un torneo jugado sobre césped natural donde las celestes terminaron terceras.

Uruguay fue bronce en Santiago 1998 y volvió en mayores a la arena internacional.

Por entonces, el torneo local se jugaba en pasto natural y la selección empezó a prepararse en las canchas de fútbol 5 que Jorge Seré administraba en Scuola Italiana. Para elevar la intensidad de los entrenamientos, las uruguayas se enfrentaban con varones. Solo podían practicar dos veces por semana.

"Ahí se armó la base de esa selección que después salió campeona en el 2000, una selección muy joven. Ya se jugaba en sintético de agua en esa época, Chile tenía tres canchas de sintético de agua. En el 2000 jugamos otra vez en Chile, ya con la experiencia de haber jugado dos veces contra Chile en 1997 y 1998. Fue en ese proceso que empezamos a jugar a otra cosa totalmente distinta: salidas de fondo de 2 para pasar a 3, de 3 para pasar a 4. Todos los sistemas del sintético lo aplicamos ahí y lo fuimos desarrollando a partir del Panamericano Junior de 1997 y posteriormente en el Sudamericano de 1998. Y creo que el pico fuerte empezó a ser ya el Sudamericano del 2000 que además era clasificatorio para la primera Copa América del 2001 que terminó siendo clasificatoria para el Mundial y el Premundial", recordó Norvay.

En la Copa América de Kingston 2001, Uruguay terminó cuarto y logró el pasaje a su primer Premundial en la historia que se jugó en Amiens y Abbeville, Francia.

"El impacto de ese torneo fue la base de todo el hockey uruguayo. Ya habíamos dejado planificados los procesos de todas las selecciones para continuarlo. Pero la Federación entendía que no podía sostener selecciones en el tiempo, por eso se entrenaba 2 o 3 meses antes de cada torneo. No es que no había planificación, ya estaban presentadas, ya había propuestas establecidas para todos los equipos sub 14. sub 16, sub 18, sub 21 y mayores. Es más, al ser campeón sudamericano íbamos a jugar la Copa América y hablé con la Federación planteando de no cobrar mucha plata, pero sí ofrecerles que lo que estaba ganando en el club me lo pagaran y me dedicara solo a la selección, porque también trabajaba en colegio y clubes. La Federacíón tampoco aceptó eso y tuvimos que preparar el torneo en 2 meses, aunque ya teníamos una base establecida y la visión de todo el hockey nacional. En aquel entonces las competencias de federación eran de sub 16, sub 18 y Primera; no había la masificación de hoy. Hoy tenés sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, Intermedia A, B y C, Reserva y Primera. Antes se jugaba en pasto y en 3 categorías. Pero había un trabajo de base técnico muy rico en los colegios y los clubes. Todos los entrenadores tenían formación", expresó Norvay.

En el Sudamericano, Uruguay derrotó 25-0 a Brasil, 6-0 a Paraguay, 6-0 a Perú, perdió 3-1 con Chile y en la final (primero contra segundo de la fase regular), empató 1-1 con Chile ganando 5-4 por penales con una anotación final clave de Bettiana Ceretta. El torneo se jugó en San Carlos de Apoquindo, en instalaciones de Universidad Católica.

WhatsApp Image 2025-03-03 at 16.39.57.jpeg La información en El Observador en el año 2000

Virginia Casabó fue la goleadora del torneo con 15 goles.

"Otro logro además del título y de tener a la goleadora, fue haberle ganado 25-0 a Brasil. Si bien era su primer torneo, después debutaron muchas selecciones más e incluso jugando Argentina no les pudieron hacer 25 goles. Nunca se superó ese récord, fue un gol cada dos minutos, una efectividad tremenda, y poniendo a las 6 suplentes en el segundo tiempo. Son cosas que marcaron, aunque no se quiera recordar la historia. Yo no me mido con ninguna selección actual, hubo cosas muy importantes en ese torneo, se llegó a un Premundial donde no nos fue mal. Se perdió con Inglaterra e Irlanda 5-0 con Francia 3-1. Contra India 2-0. Después de ese partido me llamó el técnico de India y me dijo que el resultado fue de ellos pero el partido táctico se lo ganamos nosotros. Virginia Casabó hizo de traductora. Eso es impagable porque India es la madre del hockey".

En 2001 se instaló en el predio del Liceo Militar, en el Prado, la primera cancha de césped sintético de la historia en Uruguay.

En 2006 se montó en Carrasco Polo la primera cancha de césped sintético de arena.

"El ciclo fue grandísimo, muy exitoso", valoró Norvay.

Luego del Premundial, la selección pasó a ser dirigida por el argentino Ariel Holan.

"Lo primero que hizo fue pedir para reunirse conmigo, pero yo no tenía interés porque ya había renunciado a la selección y él empieza a trabajar desde el 2001 hasta el 2003 con la base de la selección que eso es algo que no se aprecia porque la base estaba hecha. Incluso se gana la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de 2003 contra Chile por penales haciendo lo mismo que hice yo en 2000 que fue cambiar a la arquera para los penales. Se habla mucho de ese logro del 2003, que me llenó de alegría, pero no se dice que esa selección tuvo el 80% de la que fue campeona sudamericana, la cuarta en Copa América y la que jugó el Premundial en Francia. El camino estaba recorrido. Cuando vino Ariel podía entrenar todos los días en una cancha donde él se alojaba, ya estaba la cancha de sintético de agua del Prado y entrenaba con la base de una selección armada", manifestó el campeón del Santiago 2000.

"Volví a dirigir el femenino en 2005, a una selección junior que en 2006 jugó el Panamericano de Puerto Rico. En 2006 me ofrecieron la selección masculina. Fue en la presidencia de Luis De María que me llamó para hacer el Efecto Vigil, es decir, hacer lo que había hecho Cachito Vigil en Argentina de pasar de dirigir las mujeres a los hombres. "Jugamos los Odesur de Buenos Aires 2006 e hicimos un torneo impresionante, le ganamos a Perú en la serie y en el tercer puesto empatamos con Perú 0-0 y perdimos por penales, erramos un penal faltando 6 minutos en el alargue", dijo Norvay. El torneo fue ganado por Argentina y entre los cinco participantes Brasil terminó último.

En el Sudamericano de 2008, que se jugó en cancha de Carrasco Polo, los varones de Uruguay ganaron la medalla de bronce por primera vez en su historia, algo que volvieron a conseguir en Chiclayo 2016 también con Norvay de entrenador. Ese año, Las Cimarronas volvieron a conquistar el título sudamericano ganándole 1-0 a Chile en la final.