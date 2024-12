Cuatro figuras de Old Girls revelaron los secretos que las llevaron a ser cuatro años consecutivas campeonas en hockey sobre césped

1- Elisa Civetta, la mejor jugadora de la temporada

Elisa Civetta

Civetta fue mundialista con la selección junior en Austria 2022 y pese a no jugar la final con Polo, por acumulación de tarjetas, fue elegida como la mejor jugadora del año.

"Me sacaron dos tarjetas amarillas, una contra Old Ivy y la otra en la final de los playoffs contra Old Christians. Volví a ver los videos y ninguna de las dos me pareció para ese fallo, por eso me dio mucha frustración y tristeza. Durante la semana previa a la final, me costó un poco procesarlo, pero a la vez tomé la postura de sumar desde donde me tocara y el día del partido ser un apoyo más para el club", contó.

Old Girls fue tercero en la temporada regular jugada a tres ruedas y en cuartos de final eliminó a un combativo Old Ivy. Para la revancha de esa serie contó con Magdalena Fernández Ladra, exintegrante de la selección argentina (Las Leonas), tricampeona con el club (2021-2022-2023) y que tras terminar su temporada en Argentina pegó la vuelta a las azulgranas para la definición del certamen.

Eso generó polémica en el ambiente porque se trata de una jugadora extranjera que viene a jugar a Uruguay como profesional. Pero reglamentariamente, Fernández Ladra estaba habilitada por tener residencia legal uruguaya.

Sin embargo, en la final, por el casamiento de su hermana, no pudo jugar.

En los festejos las jugadoras de Old Girls se cantaron irónicamente ser "leonas-dependientes".

"Es una expresión que surgió el año pasado de otro club. Ese día fue más que nada para nosotras, para recordarnos que entre todas somos un gran equipo. Nos hubiese encantado que Magui, que es parte del club, hubiese estado para acompañarnos. Se la extrañó en la final, no solo como jugadora sino como la persona y referente que es para nosotras".

Tampoco estaba la propia Civetta ni la capitana Milagros Algorta, que embarazada se bajó de la serie semifinal contra Náutico. Sin embargo, el campeón fue Old Girls.

"Quedó demostrado que somos mucho más que cualquier jugadora y que en conjunto somos nuestra mejor versión. Durante el año tuvimos muchísimas bajas por distintos motivos, ahí nos tuvimos que adaptar como equipo. Quiero reconocer a jugadoras de Reserva o algunas que no les tocaban jugar tantos minutos, que siempre estuvieron a disposición y en la final se ganaron su lugar", destacó Civetta.

Sobre su premio personal expresó: "Es un reconocimiento muy lindo, más que nada porque los entrenadores y jugadoras saben el esfuerzo y dedicación que dejamos por este deporte. Este año, que fue particular, creo que crecí muchísimo gracias al apoyo del equipo, que me motivaba todo el tiempo, siempre tirando para adelante y buscando lo mejor".

Civetta destacó que en el hockey uruguayo "hay varias jugadoras muy talentosas" y mencionó a Manuela Quiñones de Old Sampa y a su compañera de equipo Sol Myszka: "Juego con ella hace años y nunca me deja de sorprender".

Su entrenador Matías Pereiro le dejó un elogio increíble: "Eli es nuestra Messi. Es una jugadora que viene año a año tomando un rol cada vez más protagonista poniéndose el equipo al hombro. Sabemos que cada vez que agarra la bocha pueden pasar cosas buenas para el equipo, es determinante".

2- Francisca Guani, la mejor jugadora de la final

Hockey sobre césped Campeonato Uruguayo 2024 Old Girls, Francisca Guani. Foto: Instagram @hockey.uy Francisca Guani Foto: Instagram @hockey.uy

Francisca Guani, de 19 años, fue una figura enorme para Old Girls. A lo largo del año y específicamente en las finales del playoff ante Old Christians y en la del Uruguayo contra Polo, ya que ambas se definieron por shoot-out.

Guani comenzó a jugar de niña a este deporte pero recién en primero de liceo pasó a ser golera ya que no había nadie en el equipo para ocupar el arco.

Debutó en la Primera de Old Girls en la final del Uruguayo 2023, con 17 años. "A pesar de haber jugado todo el año en sub 18 y Reserva, me citaron en la final y debuté en el shoot-out. Tuve mi debut soñado".

La final del año pasado se jugó el 15 de octubre y Old Girls le ganó 5-4 a Polo tras empate 1-1.

"Este año ya empecé como titular, jugando y haciéndome amiga de las jugadoras que tanto admiro".

Guani comparte arco con una leyenda del club, Andrea Fazzio, medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 con Ariel Holan de entrenador.

"Aparte de ser tremenda jugadora, con un montón de experiencia, también es re buena compañera dentro y fuera de la cancha. Siempre está ayudando, más que nada en lo psicologico, tirándonos para adelante y haciéndonos entender de lo importante que es este momento para el club. A lo largo del año, siempre estuvo a disposición, atajando en Primera y Reserva, mientras estuve en China con la sub 21. Estoy orgullosa de poder ser su compañera y ojalá poder estar a la altura del puesto que me dejó", dijo Guani.

"Con respecto a los penales contra Christians me parece más importante destacar a nuestras tiradoras, ya que tres de cuatro metieron gol a quien ganó el premio a mejor golera del campeonato, y volvimos a repetir esa estadística en la finalísima; de todas maneras estoy más que feliz de haber cumplido", comentó sobre Victoria Bate, la golera de Old Christians.

"Además, en formativas sub 19, en el Provincial del año pasado, nos jugamos el ascenso por penales. Este año, ya en la Serie A, peleamos el descenso también por penales y, al ganar, logramos mantenernos en la categoría", reveló sobre sus otras experiencias en el exigente shoot-out donde cada jugadora arranca a 23 metros del arco y tiene 8 segundos para definir.

"En el shoot-out contra Polo, para mí, pesó más la intuición. Sin embargo, destaco especialmente las prácticas que, de cierto modo, llegaron a crear esa intuición. Antes de la final, considerando la posibilidad de llegar a los penales, decidí confiar en mí misma y en mis compañeras, en lugar de estudiar a las rivales. Nunca había realizado análisis de las contrincantes y hacerlo podría haber generado más desventajas que beneficios".

"¿Por qué? La primera razón es que, en Uruguay, las instancias de penales son escasas. Este año, Polo solo había enfrentado dos tandas de penales, contra Christians y Náutico, lo que daba a un análisis poco confiable. La segunda razón es que no estoy acostumbrada a analizar a las oponentes. Esto podría haberme llevado a sobrepensar durante el penal o, si la jugadora cambiaba su estrategia habitual, lo cual era probable debido a la escasez de información, desestabilizar mi plan y ralentizar mi reacción, lo cual podría fácilmente definir un penal. Por lo tanto, preferí confiar en mi experiencia y en lo que venía practicando, enfocada en la bocha y las jugadoras, en lugar de intentar algo nuevo", confesó.

"No es la mano de Dios, no es la mano de Dios, son las manos de Guani, la puta madre que lo parió", cantaron tras la final las jugadoras de Old Girls que subieron en andas a Guani.

"Le agradezco a todo el club por la hinchada que tuvimos, siempre cantando y tirando para adelante, confiando en cada una de nosotras. En el club hay varias que se ponen la hinchada al hombro, cantando y organizando, pero del equipo de Primera, la más original para los cánticos es Justina Arregui: siempre manija. Además, es una jugadoraza que se ganó el premio a la mejor junior de la final, metiendo un gol de penal en cada final. Siempre está cantando e inventándose letras que solo a ella se le ocurren esas rimas. Es una jugadora fundamental para el equipo, dentro y fuera de la cancha".

Su entrenador Matías Pereiro dijo: "La mano de Dios, para mí, fue la mejor golera del hockey uruguayo. Fue decisiva en los playoff, atajando dos penales de cancha a Náutico y también en el shoot-out de las finales con Old Christians y Carrasco Polo".

3- Josefina Costa, la capitana

Agustina Domingo de Carrasco Polo y Josefina Costa de Old Girls Hockey sobre césped Campeonato Uruguayo 2024. Foto: Instagram @hockey.uy Agustina Domingo y Josefina Costa Foto: Instagram @hockey.uy

"Este título significó un momento muy importante para el club. Hicimos historia. Y vamos por más. Realmente es una locura salir tetracampeonas, es un orgullo enorme. Fue un año difícil. Veníamos de salir tricampeonas y siempre con el extra de ganar la Tabla Anual. Este año tuvimos varias ausencias, torneos en el exterior, bajas, lesiones y todo se nos complicó un poco más. Por suerte pudimos terminarlo de la mejor manera posible, dejando al club en lo más alto, sin importar quién estuviera en la cancha", dijo la capitana en la recta final del torneo, la defensora Josefina Costa.

"Venía acompañando este grupo de capitanas desde el año pasado y este año con la linda noticia de Mili Algorta (su embarazo) terminé tomando un poco más el mando. Ser capitana de este equipo fue realmente un orgullo y una felicidad enorme y significó mucho para mí. Por estas jugadoras y por este club es fácil que te nazca darlo todo".

"Llegamos a una final con tres grandes ausencias, no solamente titulares sino grandes jugadoras que se destacan por su nivel de juego, su nivel físico, su capacidad técnica y táctica y además el peso que tienen tanto en nosotras como en las rivales. Fue todo un desafío. El equipo realmente llegó a la final como tal, con ganas de darlo todo, salir vacías y jugar por todo un club el cual representábamos. Creo que ahí estuvo la clave, priorizar el equipo ante todo y confiando que allí estábamos las 18 mejores jugadoras que podíamos tener", agregó.

"Aunque no lo creas, entrenamos los últimos 15 minutos en las prácticas previas el shoot-out, tanto a la final del playoff como a la finalísima. Confiamos en la excelente golera que tenemos y en las grandes jugadoras que tuvieron la valentía de ir a definir por penales".

"Creo que este equipo se define por ser compañero, comprometido, divertido y hace ya varios años que jugamos juntas y nos conocemos casi de memoria. Además, creo que nos caracteriza, sobre todo, esa mezcla perfecta tan heterogénea: entre grandes y chicas, una leona, jugadoras en Cimarronas, en Cimarroncitas, jugadoras totalmente amateurs. Entre todas hacemos el combo perfecto y luego de un año difícil y de muchos altibajos, creo que estar todas alineadas y con el mismo objetivo entre ceja y ceja es lo que nos hizo especiales", dijo la capi.

"En lo personal, compartirlo con mi hermana (Valentina Costa) le dio un significado único", agregó emocionada.

"Ser técnico de un equipo tetracampeón no es poca cosa. Mati se encarga de la parte técnica y táctica y además a veces se encarga de ejercer de líder, poner orden, escucharnos cuando lo necesitamos e intenta contemplar a todas, lo cual es tremendo laburo. Ahora el hecho de que va a ser papá lo tiene hasta más sensible. Es un entrenador que transmite mucho sus ganas de ganar, sus ganas de ir por más y de siempre dejarlo todo".

Pereiro, por su parte, le dio su devolución: "Cote es de las grandes responsables de todo esto, una capitana muy importante en todo lo que pasa por fuera de la cancha, y que cuando nos enteramos que Mili (Algorta) no jugaba más, aunque en realidad quería seguir jugando, ella se encargó de todo. Está siempre dando para adelante y motivando con todo al grupo".

4- Cecilia Casarotti, un símbolo del equipo

Hockey sobre césped Campeonato Uruguayo 2024 Old Girls Carrasco Polo Cecilia Casarotti. Foto: Instagram @hockey.uy Cecilia Casarotti Foto: Instagram @hockey.uy

En la final del año pasado, Cecilia Casarotti se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla. Por segunda vez en su carrera. Le faltaba un mes para contraer matrimonio.

Sin embargo, se propuso operarse, volver a las canchas y salir campeona nuevamente.

Su empuje desde la mitad de la cancha fue clave para conseguirlo.

"Ya me había roto la otra rodilla y en el momento obviamente dije: 'no vuelvo a jugar nunca más', pero después de pensarlo en frío decidí operarme cuanto antes para poder llegar a los playoffs del 2024 e ir por el tetra. Ese era mi objetivo. La recuperación fue larga. Esta vez, en lugar de 6 meses para tener el alta médica fueron 9 así que no quedaba otra que tener mucha paciencia y constancia".

"Así fue como un mes antes de los playoff logré jugar para empezar a entrar en ritmo pero el partido antes de los playoff me vuelvo a sentir la rodilla. Tenía que estar fuerte de cabeza para el equipo, eso me ayudó a no bajar los brazos y meterle a la fisio más que nunca y así, partido a partido, me sentía un poquito mejor y pude llegar a la final que era mi objetivo. Por eso el salir campeón esta vez para mí fue la más especial y emocionante porque realmente me costó mucho llegar hasta la final, y encima ganarla fue una locura. Fue un tremendo desafío mental y físico".

"Creo que en los últimos años aprendimos a jugar como equipo, tenemos un juego muy colectivo y un poco nos acostumbramos a que nos falten pilares importantes porque durante los cuatro años siempre tuvimos alguna que otra baja. De hecho cuando estamos todas nos llama la atención. Sabíamos que sin estas tres jugadoras iba a ser más difícil, pero lo increíble era que estábamos todas convencidas de que lo íbamos a ganar igual. No visualizábamos otra opción y nos transmitíamos esa confianza y convencimiento entre todas. En estos años generamos una mentalidad ganadora que es clave y a pesar de las bajas, la seguimos teniendo".

"Siempre supimos que Magui no iba a estar para la final entonces ya estábamos más que mentalizadas. Y hasta pensamos: 'Esto es el destino' Hay que demostrar y demostrarnos que sin Magui la final vamos a ganarla igual. Fue como que nos dio mas ganas de ganarla y cada una sintió más responsabilidad; también que eso estuvo bueno".

"Ser un equipo con jugadoras de distintas generaciones es lo que nos hace fuertes, el mix generacional que hay es espectacular. Tenemos desde personas con carpeta y experiencia, que ya tienen muchísimos años en Primera y realmente nos hacen entender y valorar lo que es jugar una final y ni que hablar salir campeonas. Después tenemos las del medio que creo que somos como el nexo entre las grandes y las más chicas y además hoy en día somos referentes para las más chicas. Y después tenemos la sub 21 que este año en especial se vino con toda y tomaron roles fundamentales ante la ausencia de jugadoras más grandes. Se pusieron el equipo al hombro y han demostrado ser pilares claves en el equipo por su talento, picardía, compromiso e inocencia".

"Como club estábamos más que tranquilos y agradecidos de que Magui haya elegido venir a jugar los playoff con nosotras con todo el esfuerzo que le llevó y creo que demuestra que Magui es parte de nuestro equipo, nos eligió y nos sigue eligiendo y eso nos llena de orgullo. La queremos mucho y realmente le suma al club en todo sentido. Es un privilegio poder seguir compartiendo cancha con ella", concluyó Casarotti.

"Ceci es una jugadora fundamental, transmite mucha alegría y mucha manija al equipo y dentro de la cancha es de las mejores jugadoras del hockey uruguayo; volvió de la lesión muy compleja como si nada le hubiese pasado", le respondió su entrenador.